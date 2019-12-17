Dolgu sahaları ağaçlandırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Başiskele, Gebze, İzmit ve Kartepe’deki dolgu sahalarında ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriliyor. Döküm sahası olarak kullanılarak dolan dolgu sahalarını, yeşillendirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak Başiskele İsaş Paşadağ Rehabilitasyon Alanı, İzmit Gündoğdu Dolgu Sahası, 2. Etap, Kartepe Eşme Ahmediye Dolgu Alanı ve Gebze Tavşanlı Polyak Kömür Altı Dolgu Sahaları’nda ağaçlandırma çalışması yapıyor.

831 AĞAÇ DİKİLDİ

Daha önce Kocaeli genelinde birçok dolgu alanını ağaçlandıran Büyükşehir Belediyesi, 4 dolgu alanının toplam 117 bin metrekaresinde ağaçlandırma yapıyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Başiskele İsaş Paşadağ Rehabilitasyon Alanı, İzmit Gündoğdu Dolgu Sahası 2. Etap ve Gebze Tavşanlı Polyak Kömür Altı Dolgu Sahalarında bu güne kadar 831 ağaç dikti. Ekipler ayrıca Kartepe Eşme Ahmediye Dolgu Alanında ağaçların dikilmesi için çukur açma çalışmalarına devam ediliyor.

9 BİN 790 AĞAÇ DİKİLECEK

Dolgu alanları dolum kapasitesi ulaştıktan sonra gerekli çalışmaları yapılarak üzeri toprak ile kapatılıyor. Aynı çalışmayı Başiskele, Gebze, İzmit ve Kartepe’deki dolgu sahalarında yapan Büyükşehir Belediyesi, alanlara Fıstık Camı, Dişbudak, Goldraider, Leylandi ve Toros Sediri türlerinde 9 bin 790 ağaç dikiyor. Ağaçlandırma yapılan dolgu alanları çalışmaların tamamlanmasından sonra yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.