Dünya Çevre Günü ve Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili 5 Yıl Önce Ne Yazdık…?

Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda en çok çevre, doğa, sağlık ve tarihi eserler ile ilgili yazılar yazıp, belgesel çektim.

Son haftalarda Türkiye ve dünya gündemine gelen Marmara Denizi’ndeki çevre katliamı ile ilgili yazılar yazıp, canlı yayınlar yapıyoruz.

Bugün burada, daha önce yazdığım yazıların özetini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Dünya Çevre Günü ve Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili 5 yıl önce ve 5 yıl sonra yazdığım yazıları paylaşacağım.

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Dünya Çevre Gününü ile ilgili 5 yıl önce yazdığım yazı

Çevre felaketlerine neden seyirci kalıyoruz?

Dünya Çevre Günü, 1972 yılında İsveç’te toplanan Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş, 1974 yılından beri kutlanmakta.

Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanır, törenler yapılır, demeçler verilir, haberler yapılır ve sonra her şeyi unuturuz…

Bölgemizden ve Türkiye'den kısa bir çevre raporu vermek istiyorum.

Anadolu çölleşiyor, çevre ve yeşil katliamı sürüyor. Irmaklardan zehir akıyor, iklim değişti. Kışın yazı, yazın kışı yaşıyoruz. Doğal hayat ölüyor…

En acı örnek, Sakarya Nehri suları… Nehre atılan atıklar yüzünden Sakarya Nehri kuruyor, balçık ve çamur akıyor. Balık ölümleri hat safhada, Sakarya Nehri’ndeki çevre felaketini belgeselleştirerek tarihe not düştüm.

Diğer nehir ve göllerimizde, Sakarya gibi zehir akıyor. Sapanca Gölü sürekli kirleniyor. Hereke’deki tarihi Ulupınar, koruma altına alınacağı günü bekliyor.

Türkiye'nin 7. tabiat parkı Gebze Ballıkaya Vadisi can çekişiyor. Devletin ilgili kurumları karşı çıkmalarına rağmen iktidar ve muhalefet meclis üyeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Haftasında, Mermerciler Sanayi Bölgesine imar izni vererek, Ballıkayalar’ın idam fermanını imzaladı.

Dilovası'nda korkunç çevre felaketleri yaşanıyor. Dilovası, zehir ve kömür tozu soluyor. Dilderesi zehir akıyor. Sit alanı olması gereken Adatepe’de çevre katliamı yaşanıyor.

Eskihisar Çamlığı ve Kale adeta sahipsiz, korunup ve bakımlı hale geleceği günü bekliyor.

Bayramoğlu Yarımadası kaderine terk edilmiş. Fatih'in emaneti Hünkar Çayırı, ranta kurban gidiyor.

Dünya Çevre Günü kutlanırken her geçen gün çevre felaketleri yaşanıyor, bizde hep birlikte seyrediyoruz.

Vakit geçmeden, çevreye sahip çıkıp koruyalım…

Torunlarımızdan emanet olarak aldığımız çevreye ihanet etmeden, torunlarımıza bırakalım.

Çevremizi koruyalım, tabiatı sevelim…

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Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili 4 yıl önce Ne yazmıştık?

Tarihi değerlerimiz ve doğal güzelliklerimizi koruyup gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor.

Tabiat parklarımızı koruyup doğal güzelliklerimizi gençlerimize tanıtmak için çalışmalar yapmamız gerekiyor.

Türkiye'nin önemli tabiat parkları arasında yer alan Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı ile Kandıra Uzunkum Tabiat Parkı muhteşem güzelliği ile ziyaretçilerine göz ve gönül ziyafeti sunuyor.

Doğa, tarih, kültür ve çevre bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır.

Unutmayalım ki çevre ve doğa atalarımızdan miras değil, torunlarımızdan emanet aldığımız değerlerdir.

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Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili 4 yıl sonra ne yazdık?

5 Haziran Dünya Çevre Günün haftasının kutlandığı bu günlerde Kocaeli Milletvekilleri, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanına Ballıkayalar Tabiat Parkı Mektubu.

Türkiye’nin en çok tanınan Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkında büyük bir çevre felaketi yaşanıyor.

Gebze ve Büyükşehir Belediyeleri, sorumluluk alanı içinde olan Kocaeli’nin tarih ve kültür turizminde marka değeri olan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda asırlık çınar ağaçları kuruyor. Bazı çınar ağaçları kesilmiş durumda.

Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın suyu sürekli azalıyor. Su kirli akıyor, tabiat parkında yaban hayatı her geçen gün yok oluyor.

Ballıkayalar Tabiat Parkının 40 yıldır canlı şahidi, gazeteci ve belgeselci olarak başta Kocaeli Milletvekilleri, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanını kamuoyu adına Ballıkayalar’a davet ederek, Ballıkayalar’ın sahip çıkılarak, korunmasını istiyorum.

Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv olarak yıllar önce çektiğim belgesel görüntülerini yetkililerin bilgisine sunuyor, bugünkü Ballıkayalar ile karşılaştırılmasını istiyorum.

Tarih, kültür ve doğal değerlerimize sahip çıkıp, korumak her şeye sahip olmaktır.

Tarih ve kültürümüze sahip çıkalım…

Tabiatı koruyup, geleceğe emanet edelim.

Gebze bölgesinin çevre ve su kirliliği ile ilgili yıllardan beri gazeteci ve belgeselci olarak çalışmalar yapıyoruz. 1990 yılında, 31 yıl önce Muallimköy ve Dilderesi’nde yaşanan su kirliliği ile ilgili TRT muhabiri olarak yayınlanmasına öncülük ettiğim, 31 yıl önceki TRT programını birlikte izleyelim.

https://m.youtube.com/watch?v=RAWrgXuc4Qw

Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili görsel haber

https://m.facebook.com/BelgeselYayin/videos/ball%C4%B1kayalar-tabiat-park%C4%B1/1500875056674913/

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/4756981914342794/

https://m.youtube.com/watch?v=kuO-zfx9ku4