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Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde SEDAŞ’a ödül

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülleri sahiplerini buldu. Sürdürülebilirlik anlayışıyla hayatın her alanına enerji katan SEDAŞ, “Forget the Gender” projesiyle ödüle layık bulundu.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde SEDAŞ'a ödül

08 Haziran 2021 Salı 19:25

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde düzenlenen 4. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, 7 Haziran Pazartesi günü gerçekleşti. Bakan Fatih Dönmez’in de katılım gösterdiği zirve kapsamında, bu yıl ikinci kez verilen “Enerjimiz Geleceğimiz” ödüllerinin kazananları açıklandı. Sürdürülebilir enerji ana temasına sahip programda, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından hayata geçirilen “Forget the Gender” isimli proje ödüllendirildi. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, ödülü Bakan Dönmez’in elinden aldı.

“Kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyoruz”

Ödüllü projede emeği geçen SEDAŞ’lıları tebrik eden Odyakmaz, enerji sektöründe sürdürülebilirliğin önem kazandığını belirtti. Odyakmaz, şunları dile getirdi; “Sürdürülebilirlik ekseninde hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamaların çalışanlarımız ve paydaşlarımız tarafından da benimsenip içselleştirilmesi bizim için mutluluk verici. Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla yürüttüğümüz ‘Forget the Gender’ projemizin başarıya ulaşarak ödülle taçlandırılması, sektörümüz adına değerli bir adım. WEPs Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri ve Birleşmiş Milletler Global Compact üyeliğimiz ile bu alandaki sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz”.

Herkes adına fırsat eşitliği ilkesi

“Forget the Gender” Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’yi içine alan 20 bin kilometrekarelik alanda 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan SEDAŞ tarafından 2019 yılında başlatıldı. Kadın istihdamının artırılması, kariyer olanaklarının genişletilmesi ve herkes için fırsat eşitliğinin sağlanması amacını taşıyan proje ile 4 kadın ve 4 erkekten oluşan Fırsat Eşitliği Komitesi kurularak toplumsal düzeyde çalışmalara imza atıldı. Tüm şirket çalışanları tarafından benimsenen proje kapsamında çalışanlara şu ana dek toplam 877 saat toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilirken iş ve akademi dünyasıyla da iş birliklerine gidildi. Şirket yönetimi tarafından desteklenen projede yönetim seviyelerinde kadın sayısının artırılması, günlük dil kullanımlarında cinsiyetçi söylemlerden uzaklaştırılması gibi konulara büyük önem verilirken uluslararası katılımcıların da yer aldığı paneller ile atılan adımların sürekliliği sağlanıyor.

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