banner885
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Enkazdan Kurtarılan Bebek, Amcasına Teslim Edildi

Enkazdan kurtarılan Fatma bebek, Şanlıurfa'daki amcasına teslim edildi.

Enkazdan Kurtarılan Bebek, Amcasına Teslim Edildi

16 Şubat 2023 Perşembe 22:17

 Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2. gün enkazdan kurtarılan Fatma bebek, anne babası hayatını kaybettiği için Şanlıurfa'daki amcası ve yengesine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin tek çocuğu olan Fatma bebek, depremin ardından komşuları tarafından enkazdan sağ çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Annesi Nadya ve babası Ahmet'e ulaşılamayan bebek, kendisi gibi ailelerine ulaşılamayarak devlet korumasına alınan 15 bebekle Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya götürüldü. Kendisini sağlık görevlilerine teslim eden komşunun ismi ve kimliğinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgilerle beraber "Enkaz bebek" yazılı notla Ankara'ya getirilen bebek, gerekli incelemelerin ardından amcası Muhammed Abid tarafından teslim alınarak Şanlıurfa'ya getirildi.
Fatma bebeğin amcası Muhammed Abid, "Elhamdülillah, depremin enkazı altından 2 gün sonra kurtuldu. Kurtulduktan 10 gün sonra izine ulaştık. Ben de gerekli evraklar vardı onları gösterdikten sonra bebeği aldım. Ben amcasıyım. Bebeği teslim aldık. İnşallah biz bakacağız" ifadelerini kullandı.

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaKocaeliGebzeDilovasıPazarcıkAFADDeprem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
258'inci Saatte İnanılmaz Kurtuluş 258'inci Saatte İnanılmaz Kurtuluş
Litvanya Arama Kurtarma Ekibi Ülkesine Döndü Litvanya Arama Kurtarma Ekibi Ülkesine Döndü
Hatay da neler oldu? Bölgeye Giden İlk Ekip Yaşadıklarını Anlattı Hatay da neler oldu? Bölgeye Giden İlk Ekip Yaşadıklarını...
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar:...
Depremzedenin çalınan aracıyla Hatay'dan Kocaeli'ye geldi, savunması hayrete düşürdü Depremzedenin çalınan aracıyla Hatay'dan Kocaeli'ye...
DEPREMZEDELER BASIN İLAN KURUMU TATİL KÖYÜNDE DEPREMZEDELER BASIN İLAN KURUMU TATİL KÖYÜNDE
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

258'inci Saatte İnanılmaz Kurtuluş
Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında 258'inci saatte 30 yaşındaki Neslihan Kılıç...

Haberi Oku