Erdoğan’dan Kağıtsporlu şampiyonlara teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılı sporcuları tebrik ederek, uluslararası platformda Türkiye’ye yaşattıkları gurur için Türk Milleti adına teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü gerçekleştirdiği Kocaeli’ndeki 8. Toplu Açılış Töreni öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası müsabakalarda aldıkları derecelerle Türk bayrağını dalgalandıran üç başarılı sporcusunu kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılı sporcuları tebrik ederek, uluslararası platformda Türkiye’ye yaşattıkları gurur için Türk Milleti adına teşekkür etti.

KOCAELİ VALİLİĞİ’NDE KABUL ETTİ

Kocaeli Valilik Makamında gerçekleşen kabule Kağıtspor’un şampiyon sporcuları Berfin Altun, Umay Tokcan ve Şaban Köse katıldı. Kabulde ayrıca, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hamza Yerlikaya da hazır bulundu.

TÜRK MİLLETİ ADINA TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabulde; Berfin Altun’un İsrail’de düzenlenen 23 yaşaltı Gençler Avrupa Halter Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olduğunu, Umay Tokcan’ın , Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 44. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazandığını ve İşitme Engelliler Dünya Şampiyonasında Büyükşehirli karateci Şaban Köse’nin ise ferdi kumite ve takımlarda altın madalya elde ettiğini büyük bir memnuniyetle öğrendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başarıların Türkiye’nin gururu olduğunu kaydederek genç Kağıtsporlu şampiyoNları gönülden kutladığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu başarılar nedeniyle üç Kağıtsporlu sporcuya çeşitli ödüller verdi.

SPORCULARDAN CUMHURBAŞKANINA BAŞARI SÖZÜ

Kağıtsporlu sporcular ise Cumhurbaşkanına kendilerinİ kabul ettiği için teşekkür ederek, bundan sonraki müsabakalarda da Türkiye’ye gurur yaşatmak için tüm güçleriyle çalışacakları konusunda söz verdi.