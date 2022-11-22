Eşini boğarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanması sürdü

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ev hapsindeki sanık Ömer F. ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, olay yerinde yapılan keşif sonrası gelen bilirkişi raporunu sundu.
Raporda, bilirkişilerden ikisinin olayın cinayet, birinin ise intihar olabileceği yönünde görüş belirttiği aktarıldı.
Söz verilen sanık, maktulü öldürmediğini, suçsuz olduğunu savundu.
Sanığın ev hapsinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
- Olay
İzmit ilçesinde 21 Mart 2021'de Ömer F, Alikahya Mahallesi'ndeki evine gittiğinde 3 ay önce evlendiği Beyzanur Özel F'yi ölü bulduğunu iddia etmiş, gözaltına alınan Ömer F. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.
Önceki duruşmada tahliye edilen sanığa, ev hapsi verilmişti.
AA