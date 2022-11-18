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Eskihisarda Aracını Denize Attı

Gebze ilçesinde kaçak midye avlanan kişiye 35 bin TL ceza kesilmesinin ardından duruma sinirlenen şahıs hafif ticari aracı iskeleden denize attı.

Eskihisarda Aracını Denize Attı

18 Kasım 2022 Cuma 09:18

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak midye avlanan kişiye 35 bin TL ceza kesilmesinin ardından duruma sinirlenen şahıs hafif ticari aracı iskeleden denize attı. Araç, vinçle denizden çıkarıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Gebze Eskihisar mevkisinde gece saatlerinde denize giren 3 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, kaçak midye avladıklarını belirlediği kişilerin denizden çıkmasını sağladı. Dalgıç kıyafetleri giyerek denizden midye çıkaran 3 kişi Eskihisar Jandarma Karakolu’na götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri de karakola gelirken, 3 kişiye kaçak midye avlamaları nedeniyle 35 bin lira ceza kesildi. İşlemlerin ardından karakoldan çıkan A.C., hafif ticari aracına binerek Eskihisar feribot iskelesine gitti.

Aracı ile kapıda bulunan bariyere çarparak içeri giren A.C. iskelenin önüne gelerek aracından indi. A.C. aracını hareket ettirerek iskeleden denize attı. Jandarma ekipleri, A.C. hakkında kapıda bulunan bariyere zarar vermesi nedeniyle işlem yaptı. Araç ise vinçle denizden çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler
MidyeEskihisarGebzeKocaeli
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