Fatih Sultan Mehmet Han’a Vefa!

Fatih Sultan Mehmet Han’ın 3 Mayıs 1481’de Gebze’de vefatının 540. yıl dönümü anısına, TRT ve Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Hünkar Çayırı’ndan özel program yapabilirdi.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Millet Bahçesi ilan ettiği Hünkar Çayırı ile ilgili özel yayınlar yapması için İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun Bey’in TRT ve Anadolu Ajansı Genel Müdürüne bilgi vermesini, Gebze kamuoyu adına istiyor ve bekliyoruz.

540. yıl, sembolik önemi olan bir yıl, boş geçmemeli. Kocaeli’nin yöneticileri 3 Mayıs’ta (bugün) Hünkar Çayırı’nda düzenlenecek Fatih’i anma etkinliğine tam katılım gösterse keşke... Maalesef Kocaeli’yi yöneten birçok ilgili ve yetkili, Hünkar Çayırı’nın nerede olduğunu bile bilmiyor.

Fatih ve Gebze Hünkar Çayırı

Çağ açıp, çağ kapayan, İstanbul’u fethederek peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadisine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han, bugün Gebze’de düzenlenecek programla anılacak. 3 Mayıs 1481 yılında, sefere çıktığı sırada Gebze Hünkar Çayırı’nda hayatını kaybeden Fatih Sultan Mehmet Han için, Hünkar Çayırı Otağ alanında anma programı tertip edilecek.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında Kur’an okunup, konuşmalar yapılacak.

Fatih’i anma programına Kocaeli yine ilgisiz, keşke bu anma programına Kocaeli Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı öncülük edip, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat yıl dönümü Kocaeli ve Türkiye gündemine getirilseydi.

Fatih’in vefat yıl dönümü dolayısı ile bizde Devri Alem Belgesel olarak hazırladığımız Fatih Sultan Mehmet’in Gençlerimize Örnek Hayatı ve Hünkar Çayırı belgeselini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Hazırladığımız bu belgeselin görüntülerini Youtube’da

https://www.youtube.com/watch?v=LiJHCzXLrh4 linkinden izleyebilirsiniz.

Devrinin en önemli inovasyon sembol isimlerinden olan, aynı zamanda şair olan, İstanbul’u fetheden topların çizimini gerçekleştiren Fatih, henüz 19 yaşındayken 6 dili çok iyi biliyor ve konuşabiliyordu. Daha gencecik denilebilecek 21 yaşında İstanbul’un fethine mazhar olan, tahta ilk çıkışını ise 14 yaşındayken yapan Fatih Sultan Mehmet’in hayatı, gerçekten gençlerimize örnek olacak şekilde olaylarla dolu. Bizlerde Fatih’in bu örnek hayatını belgeselleştirmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Fatih’i, hayatını kaybettiği Gebze’deki Hünkar Çayırı’nda anacak olmak da hatırasına sahip çıktığımızın en güzel göstergesi.

Fatih Sultan Mehmet, sadece Gebze için değil, Türk-İslam tarihi içinde büyük önem taşıyan bir padişah. Bir rivayete göre Doğu Seferi, başka bir rivayete göre ise Roma seferi öncesinde Gebze’de Otağ kurduğu sırada 3 Mayıs 1481’de zehirlenerek öldürüldü. Gebze Belediyesi uzun bir süredir Fatih için anma programları düzenlerken, Fermanlarını da kitaplaştırarak kültür dünyamıza önemli bir eser kazandırdı. Her yıl yapılan Fatih anmaları bu yıl da Gebze Belediyesi tarafından sade bir anma toplantısı ile gerçekleştirilecek.

Gebze Belediyesi tarafından basına yapılan anma toplantısı davetiyesinde, şu bilgilere yer verildi.

HÜNKAR ANMASINA DAVET

Fatih Sultan Mehmet Han, vefatının sene-i devriyesinde 3 MAYI PAZARTESİ GÜNÜ vefat ettiği TARİHİ HÜNKAR ÇAYIRINDA ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP düzenlenecek programla anılacaktır. Anma programına basınımızın tüm güzide temsilcileri davetlidir.

· Öğle namazı tarihi alanda eda edilecek

· Kur’an tilaveti / dua

· Protokol konuşmaları









