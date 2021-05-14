Evinde bir süredir tedavi altında bulunan Erol Akalın; doktorların isteği doğrultusunda Gebze'de bulunan Özel Bir hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin hastane de devam edeceği bildirildi. Başarılı çalışmalarıyla adeta adını ülke genelinde duyuran ; Yozgat kültürünün yayılması için gece-gündüz demeden çalışan Erol Akalın; bütün sevenlerinden dua istedi; virüse karşı herkesin duyarlı ve tedbirli olmasını gerektiğini belirtti.
Federasyon Başkanı Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı olan Kocaeli'nin en tanınmış iş adamlarından Akalın Grup Firması'nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Olan Erol Akalın; Covid 19 hastalığı nedeniyle evinde karantina altına alınmıştı.
Evinde bir süredir tedavi altında bulunan Erol Akalın; doktorların isteği doğrultusunda Gebze'de bulunan Özel Bir hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin hastane de devam edeceği bildirildi. Başarılı çalışmalarıyla adeta adını ülke genelinde duyuran ; Yozgat kültürünün yayılması için gece-gündüz demeden çalışan Erol Akalın; bütün sevenlerinden dua istedi; virüse karşı herkesin duyarlı ve tedbirli olmasını gerektiğini belirtti.