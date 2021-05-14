Federasyon Başkanı Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı olan Kocaeli'nin en tanınmış iş adamlarından Akalın Grup Firması'nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Olan Erol Akalın; Covid 19 hastalığı nedeniyle evinde karantina altına alınmıştı.

Evinde bir süredir tedavi altında bulunan Erol Akalın; doktorların isteği doğrultusunda Gebze'de bulunan Özel Bir hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin hastane de devam edeceği bildirildi. Başarılı çalışmalarıyla adeta adını ülke genelinde duyuran ; Yozgat kültürünün yayılması için gece-gündüz demeden çalışan Erol Akalın; bütün sevenlerinden dua istedi; virüse karşı herkesin duyarlı ve tedbirli olmasını gerektiğini belirtti.





