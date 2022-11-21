GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUR EVİ NEDEN YIKIKDI

Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve gazete Gebze ile

www.gebzegazete.com

da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/gazeteciler-cemiyeti-darica-huzur-evi-neden-yikikdi.html





DARICA KAYMAKAMLIĞI’NDA BAYRAMOĞLU’NDA YAPILACAK HUZUREVİ TOPLANTISI VE DARICA’DA 30 YIL ÖNCE YAPILAN GAZETECİLER CEMİYETİ HUZUR EVİNİN ACIKLI HİKAYESİ

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ’NİN DARICA’DA YIKILMASINA GÖZ YUMAN HUZUR EVİ AYIBI

Gebze bölgesinin önemli ihtiyaçlarından olan yaşlı bakım merkezleri , huzur evleri ve yaşlı bakım hastaneleri konusunda yeteri kadar çalışma yok. Bu konuda yıllardan beri mücadele veriyorum. Geçtiğimiz günlerde Darıca kaymakamlığında Bayramoğlu’na yapılması planan huzurevi ile ilgili toplantı devam ederken bugün yıkılıp yok olmuş , Türkiye gazeteciler cemiyetinin efsane genel başkanı merhum Nezih Demirkent’in girişimi ile 35 yıl önce yapılan Darıca huzur evini hatırladım. Darıca huzurevi çok güzel hizmetler verdi bu huzur evinin yapılmasında azda olsa katkımız olduğu için mutluyum.



https://www.tgc.org.tr/kurumsal/huzur-evi.html



GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUREVİ NASIL YAPILMIŞTI

Türkiye gazeteciler cemiyeti tarafından Darıca’ya yapılan huzurevi ile ilgili hatıralarımı düşündüm. Bu gün yıkılan huzur evi ile ilgili yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum.



http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3388&t=makale



TOPLANTI İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2437666416387951&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa



GAZETECİLER CEMİYETİNİN HUZUR EVİ AYIBI

Evet gazeteciler cemiyeti bir huzur evine bile sahip çıkmadı çok yazık bu ayıp onlara yeter ve artar. Gebze huzur evi yaptırma derneği tarafından Darıca Bayramoğlu’na yapılacak Huzur evi konusunda 17 Kasım 2022 de Darıca kaymakamlığında önemli bir toplantıya katıldık toplantı İle ilgili Darıca kaymakamlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=633945241761054&id=100054367526632



YIKILIP YOK OLAN GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUR EVİ İLE İLGİLİ TGC SAYFASINDA YER ALAN YAZI



https://www.tgc.org.tr/kurumsal/huzur-evi.html



TGC’nin Kocaeli Darıca kıyılarında yaptırdığı SOSYAL HİZMET VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GAZETECİLER CEMİYETİ HİKMET MEMDUH HUZUREVİ 29 Temmuz 1993 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hizmete açıldı. Gazeteci Beria Kızılağaç, işadamı Şükrü Taşdelen ve Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinden sağlanan arsa sağlanan bağışlarla 3500 metrekarelik bir alana işadamı ve o dönem gazete sahibi olan Mehmet Ali Yılmaz’ın katkıları ile Tek-Art firmasınca inşa edildi. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından işletilen tesiste 22 yatak odası, dinlenme ve oyun alanları ile jimnastik salonları bulunuyor. Huzurevinin belli bir yatak kapasitesi Cemiyet üyelerine tahsis edilmiştir.(kaynak TGC İnternet sayfası )

TGC Darıca Huzurevi’nin Hesabını Sormalı

30 Yıldır Üyesi Olduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, dün İstanbul Burhan Felek’de Genel Kurula gitti. Cemiyetin 46.genel Kurulu’nda mevcut başkan Turgay Olcayto’nun Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu ile Sedat Bakıcı’nın Değişim, Özgür Gazetecilik ve Emek Grubu yarıştı. Genel kurulu, köşe yazımı yazdığım saatlerde devam ediyordu. Dolayısıyla yeni seçilecek Başkan ve yönetimine başarılar diliyorum, sonuçların basın camiamız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni Seçilecek Yönetim Darıca Huzur Evini’nin hesabını sormalı ve Huzurevini yeniden yaptırmalı.

DARICA HUZUR EVİ NASIL KURULMUŞTU?

Bugün sizlere 44 yıldan beri yılmadan, yorulmadan her gün yeni heyecanlara yelken açarak yapmaya devam ettiğim Gazetecilik anılarımdan birini paylaşmak istiyorum.1982 yılında vatani görevimi yaparak Gebze’de gazeteciliğe başladım. 1985 yılında Gebze Gazetesini kurup, önce merkezi Ankara’da olan Anadolu Basın Birliğine üye oldum. Ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldım. Daha sonra merkezi İstanbul’da olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne üye oldum. Dönemin Cemiyet Başkanı Nezih Demirkent ile tanışıp Darıca’ya Gazeteciler Cemiyeti huzur evinin yapılmasında azda olsa manevi katkımız oldu ve bu çalışmalara yaptığımız katkıdan dolayı Başkan Nezih Demirkent Gebze’de gazetemizi ziyaret ederek teşekkür bile etmişti. Bugün paylaştığım fotoğraf

www.gebzegazetesi.com