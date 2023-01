GEBZE BELEDİYELER BİRLİĞİ VE ÇALIŞAN ÜRETEN GAZETECİ

ile belgeselcinin not defteri köşesinde 13 Ocak 2023 de yayınlanan makalemizhttps://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/gebze-belediyeler-birligi-ve-calisan-ureten-gazeteci.htmlHer yıl 10 Ocak’da çalışan gazeteciler günü dolayısı İle etkinlikler düzenlenir. 48 yıldır sadece Gebze’de değil Türkiye ve dünya çapında gazetecilik ve belgeselcilik yapan ve 35 yıldan beri devletin akreditasyonu tarafından verilen cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığının sürekli basın kartını taşımanın sorumluluğu araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak sürekli devamlı çalışmakta her gün mesleğim adına bir şeyler üretmenin mutluluk ve huzurunu yaşamaktayım inşallah sağlığım el verdiği sürecede çalışıp üretmeye devam edeceğim.GBB’NİN ÇALIŞAN GAZETECİLER ETKİNLİĞİGebze Belediyeler Birliği Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayıp Darıca belediye başkanı Muzaffer Bıyık ile Medeniyet Üniversitesi rektörü Prof Dr GÜLFETTİN Çelik beylerin ellerinden günün anısına hediyemizi aldık. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günün etkinliğinde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanı sıra Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve gazeteci arkadaşlarla sohbet edip hasret giderdik.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2486808431473749&id=100004338481610ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜGebze’den kopmadan ulusal ve bölgesel tv kanalında en fazla belgeseli yayınlanan dünyanın 80 ülkesini gezen birçok basın meslek kuruluşunda görev yapan 48 yıllık araştırmacı gazeteci ve belgeselci olarak etkinliği düzenleyen Gebze Belediyeler Birliği Başkan ve üyelerine şahsım ve medya yayın kuruluşlarımız adına teşekkür eder tüm gazeteci meslektaşlarınızın 10 Ocak gazeteciler gününü www.ismailkahraman.net olarak www.gebzegazetesi.com www.devrialem.tv www.iktav.com olarak kutluyorum. Sadece Gebze’de değil Türkiye ve dünya çapında gazetecilik yapan bir Gebze’li ve Kocaeli’li gazeteci olmaktan mutluyum.Benim hiç bir şeye ihtiyacım yok ben uluslararası gazetecilik ve belgeselcilik yapan Gebze ve Kocaeli’nden kopmayan her gün çalışıp üreten bir gazeteci ve belgeselci olarak işine aşık üreten çalışan ve gazetecilik mesleğini doğru dürüst yapan genç gazeteciler yetişmesi için özel çalışmalar yapmalıyız Gebze belediyeler birliği medya ve iletişim kursları açmalı basın meslek kuruluşları özel çalışma yapmalı ben şahsen bu konuda www.ismailkahraman.net www.gebzegazetesi.com www.devrialem.tv. ve Kocaeli valiliği olurları İle kurduğum Kocaeli’nin ilk ve tek özel araştırma kütüphanesi olan İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kütüphanesi olarak kütüphanemizi başta medya mensupları olmak üzere ücretsiz herkese açmış bulunmaktayız.Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı imzası İle kurulan küresel gazeteciler konseyi kültür kurulu başkanı ve Türkiye gazeteciler federasyonu basın vakfı üyesi ve Avrasya gazeteciler derneği genel başkanı olarak Gebze belediyeler birliğine nazik davetinden dolayı teşekkür ederim.MEDENİYET ÜNİVERSİTESİNE 2. KEZ REKTÖR SEÇİLEN PROF. DR. GÜLFTTİN ÇELİK’DEN HEDİYE KİTAPGebze de Gazeteciliğe başladığım ilk yıllarda tanıdığım değerli arkadaşım, dün akşam Gebze belediyeler birliğinin 10 Ocak çalışan gazeteciler günü yemeğinde kendisi ile sohbet edip yazdığı kitabı hediye ettiği oğlum Ahmet Emirhan ile hatıra fotoğrafı çektirip sohbet ettik. Gebze İmam Hatip Lisesi ilk mezunlarından Prof.Dr.Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü görevine bugün resmî gazetede yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2.kez yeniden atanmıştır. Şahsım ve medya yayın gurubu olarak kendisini tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. www.ismailkahraman.netPROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK KİMDİRSiyaset bilimci, akademisyen, profesör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü, Dicle Üniversitesi eski Rektör Vekili. 1962 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde doğdu. 1983 Yılında Gebze İmam Hatip Lisesinden, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden 1989 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında doktora derecelerini aldı.Araştırma alanı Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Balkanlar-Anadolu coğrafyası iktisadi tarihi, toplumsal sistemlerin dönüşüm-çöküş esasları olan Gülfettin Çelik, yüksek lisansta Osmanlı maliyesi, doktorada ise Osmanlı Devletinde nüfus hareketlerinin sonuçları esasında sosyo-ekonomik yapı alanlarını çalıştı. Lisans ve lisansüstü eğitim programlarda iktisat tarihi ve İslam iktisat düşüncesi, karşılaştırmalı iktisat tarihi ve ekonomik sistemler, toplumsal tarih ve kurumlar tarihi alanlarında dersler veren Çelik, ayrıca çeşitli lisansüstü ve doktora tezi yönetti. Ağırlıklı olarak Osmanlı toplumsal sisteminin bütüncül şekilde anlaşılması çalışmalarında bulunan Çelik bu kapsamda nüfus ve nüfus hareketleri ekseninde alanı tanımlamaya dönük araştırma ve yayın çalışmaları gerçekleştirdi.Prof. Dr. Gülfettin Çelik, eski rektörün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi kapsamında görevden alınmasıyla Dicle Üniversitesine Rektör Vekili olarak atandı. Prof. Çelik, daha önce de Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2010-2011), Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurucu dekanlığı (2009-2010), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kurucu dekanı (2011-2013) ve yine aynı üniversitede Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştı (2011-2014).Ayrıca 2014-2016 yıllarında TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuş olan Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Aralık 2018’den bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü olarak görevini sürdürmektedir.KAYNAKÇA: Dün yoklukla imtihandaydık bugün varlıkla (http://xn--islamveihsan-m4g.com/, 10 Ekim 2014), Prof. Dr. Gülfettin Çelik (dicle.edu.tr, 03.08.2016), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Atanan Prof. Dr. Gülfettin Çelik Kimdir? İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik atandı. (kamubulteni.com, 23 Kasım 2018) KAYNAK. https://www.biyografya.com/biyografi/18927)