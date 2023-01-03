Gebze Belediyesi'nin 2022 yılı raporu

Gebze Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 580 etkinlikte 277 bin 270 katılımcı buluşurken, GESMEK çatısı altında 41 branşta 6 bin 609 kursiyer yeteneklerini geliştirdi. Yine GESMEK tarafından 22 branşta 1324 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergilerin gerçekleştirildi. Gebze Kitap Fuarında 100 yayın evi, 120 yazar ve 150 bin kitapsever bir araya geldi. Gebze Belediyesi’nin 4 kütüphanesinde yer alan 38 bin 524 kitap 500 bin ziyaretçiye kaynaklık etti. Aile Danışmanlık Merkezinde uzman psikologlar tarafından danışanlara 4 bin 147 bireysel terapide desteğin verildiği 2022 yılında Gebze Belediyesi tarafından ayrıca; Enderun Anaokulunda 1934, kodlama atölyelerinde 109, gençlik atölyelerinde 90 ve destek eğitim kurslarında 5 bin 110 çocuk ve öğrenciye eğitim desteğinde bulunuldu.

Konsept parklar ve yeşil alanlar

Gebze Belediyesi tarafından gençlerin ve çocukların güven içerisinde hem oyun oynayabileceği hem de spor yapabileceği yeni nesil 7 konsept parkın kazandırıldığı 2022 yılında, ayrıca 2 bin 900 metrekare üzerinde kaykay parkları hizmete sunuldu. 4 bin 217 metrekare yeşil alanın kazandırıldığı Gebze’de, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 bin 615 ağaç, 35 bin 937 bitki dikimi, 324 bin budama çalışması 186 bin 952 çiçek dikimi, 20 bin 545 metrekare çim dikimi çalışması gerçekleştirildi.

Spor faaliyetleri

Gebze Belediyesi tarafından gençlik ve spor faaliyetleri alanında 49 başpehlivan, 1150 güreşçi ve 15 bin seyircinin katılımıyla 27. Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri düzenlendi. 25 şehir, 8 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla Uluslar Arası Gebze Ultra Traıl koşusu, 7’den 70’e vatandaşın katılımıyla 19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu gerçekleştirildi. Aynı zamanda Ampute Futbol Takımı ligde mücadelesini başarılarla taçlandırdı.

Asfalt ve üstyapı

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2022 yılında ilçenin tüm mahallelerinde asfalt serim, üst yapı, bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirildi. 81 bin 800 ton asfalt serimi, 30 bin 470 ton PMT, 82 bin metrekare parke imalatı, 42 bin metre bordür çalışması, 19 bin 440 metre yeni yol açma çalışması, 18 bin 100 metreküp taş duvar imalatı, 25 bin 900 kilogram korkuluk, 2 bin 353 metrekare granit, 1700 metreküp betonarme, 65 bin metre doğalgaz hattı imalatı çalışmaları tamamlandı.

Temizlik çalışmaları

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2022 yılında 114 bin 920 ton evsel atık, 1350 ton iri hacimli atık, 14 bin 450 ton moloz atığı toplanarak bertaraf edildi. Gebze Belediyesi tarafından ayrıca, 26 bin 353 metre cadde ve sokaklar yıkandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2022 yılı içerisinde 136 cami, 4 Cemevi, 79 Kur’an kursunda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından ayrıca yıl içerisinde 860 çevre denetimi gerçekleştirildi.

1589 hayvan kısırlaştırıldı

Veterinerlik hizmetleri çerçevesinde ise modern Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete alındı. Sokak hayvanları ambulansının 7/24 hizmet verdiği 2022 yılında, 101 sahiplendirme, 1589 kısırlaştırma, 3781 doz aşılama, 4 bin 115 tedavi-bakım, 3 bin 705 besleme hizmetleri verildi.

İHA