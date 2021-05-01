Gebze Bilişim Vadisi’nden İki Canlı Yayın ve Düşündürdükleri

Gebze Muallim Köy’de, TRT Gebze muhabirliği yaptığım yıllarda çevre ile ilgili uzun bir program çekilmesine de öncülük etmiştik. Bugünkü makalemde bu konuları işleyeceğim.

Bilim, teknoloji ve sanayi merkezi olan Gebze bölgesinde, tarım ve hayvancılık da yapılıyor. Gebze Gazetesi olarak bölgemiz ile ilgili araştırma yapıp, yayın yapmaya devam ediyoruz.

Gazetemizde, bugün iki ayrı canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.

Kiraz ve üzümleri ile ünlü Gebze’de kiraz ağaçları çiçek açtı, köy hayatı devam ediyor. Pandemi günlerinde tarım, hayvancılık ve köy hayatının önemi daha iyi anlaşıldı.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com, Gebze Muallim Köy’de Bilişim Vadisi yanında 200 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yapan çiftlikten canlı yayın yaparak tarihe not düştü.

İki ayrı canlı yayın linklerini sizlerle paylaşıyor, yorumlarınızı bekliyorum.

https://fb.watch/5boaj3qaSd/

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/404353890641340/

***

Haber Türk TV’nin Bilişim Vadisi’nden canlı yayını

28 Nisan 2021 günü gece, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gebze Muallim Köy’de bulunan Bilişim Vadisi’nde Haber Türk TV’nin canlı yayın konuğu olarak, gündemdeki konularla ilgili Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy’un sorularını cevaplandırıp, önemli açıklama yaptı.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak programın bir bölümünü canlı yayınlayarak okurlarımızın bilgilerine sunduk.

Bilişim Vadisi’nden Muallim Köy’deki Bilişim Vadisi, Dilovası bölgesi ve Körfez Osmangazi Köprüsü’nün muhteşem gece manzarası insanı etkilemekte.

Canlı yayın linkini sizlerle paylaşıyor, görüş öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz.

https://fb.watch/5bov6DrVQO/

***

Daha önce Gebze Gazetesi’nde yayınlanan Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yazdığım, Gebze Bilişim Vadisi ve Muallim Köy başlıklı yazımı sizlerle paylaşıyorum.

***

Bilişim Vadisi ve Muallim Köy

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Körfez Osmangazi Köprüsü ve en önemlisi Bilişim Vadisi ile gündeme gelen Dilovası’nda 26 yıldır fazla bir şey değişmedi. Halen çevre konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Kanalizasyon bile yok. Hafriyat çöplüğü haline geldi. Bilişim Vadisi’nin de ne olacağı tam belli değil, vatandaşların tapulu yerlerinin üzerinde büyük oyunlar planlanıyor. Biz Muallim Köy ile ilgili 26 yıl önce devlet Televizyonu TRT 2’de bir program hazırlayıp yayınlatmıştık. Muallim Köy’de 26 yıldır değişen bir şey yok halen sorunlar yaşanıyor. 41 yıldan beri gazetecilik yapıyorum. En çok yazı ve TV programı hazırladığımız konulardan birisi de çevre. Çevre kirliği ve çevreye sahip çıkılması ile ilgili birçok yazı ve programımız bulunuyor. 5 Haziran, Dünya Çevre günü haftası. Türkiye’de en çok çevre felaketi yaşanan bölge Marmara ve Kocaeli bölgesi. Kocaeli bölgesi plansız sanayi yüzünden adeta yaşanmaz hale geldi. Son 35 yıldır Gebze bölgesinin adeta canlı şahidi olarak, Gebze’nin nereden nereye geldiğini dün gibi hatırlamaktayım. Çevrenin nasıl bilinçsizce yok edildiğini yeşil ve doğal güzelliklerimizin nasıl yok olduğunu kültürel mirasımıza nasıl sahip çıkamadığımızı bir gazeteci ve belgeselci olarak, belgeleyip gelecek kuşaklara bıraktık.

TRT 2 KANALINDA 26 YILLIK PROGRAM

Dünya çevre günü dolayısıyla bugüne kadar çevre ile ilgili yaptığım çalışmalar ve hazırladığım belgesellerin arşiv dökümünü incelemek istedim. Bu konuda ansiklopedik bilgiler, araştırma yazıları, televizyon programları ile birçok bilgi ve belge toplanmış. Bunlardan en önemlisi bundan tam 26 yıl önce yani çeyrek asır önce, 1990 yılında TRT ve Anadolu Ajansı Muhabiri olarak Muallim Köy’de yaşanan içme suyuna kimyasal atık karışması ve taş ocaklarının bölgeyi nasıl tahrip ettiği ile ilgili hazırladığımız belgesel TV programı, o dönem Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 2. kanalı olan TRT 2’de Market programında yayınlanmıştı. Bu programı arşivimizden alarak çeyrek asır sonra olduğu gibi hiçbir şeyine dokunmadan sizlerle paylaşmak istedik. Bu programda çevrenin nasıl yok edildiği, insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını, içme suyuna nasıl zehirli atıkların karıştığını, taş ocakları nasıl bölgenin tahrip edildiğini gündeme getirdik. Aradan 26 yıl geçti. Aynı sorunlar bölgede devam ediyor. Taş ocakları yine gündemde. İçme sularımız Yuvacık Barajı suyu ile temiz olsa da birçok sanayi kuruluşu atıklarını vahşi bir şekilde çevreye atıyor. Arıtma tesislerine rağmen arıtılmadan doğaya bırakılan atıklar zaman zaman gündeme geliyor. 26 yıl önce hazırladığımız programı internet üzerinden de kamuoyu ile paylaşarak 26 yıl önce ve 26 yıl sonra ne olduğunu nelerin yaşandığını kamuoyuna açıklayarak tarihe not düşüp, zamana noterlik yapmak istedik. Konuyu, canlı makale ve belgeleri ile ekranlara getiriyoruz. www.kocaeli.gebze.tv ’den hazırladığımız canlı makaleyi izleyebilirsiniz. (Kaynak: Gebze Gazetesi)