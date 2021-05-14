GEBZE 'DE PATLAMA!

Gebze’de meydana gelen olayda, inşaat halindeki bir binada bulunan benzin bidonlarının yanması nedeniyle, dairede patlama meydana geldi. Benzin bidonlarının kundaklandığı tahmin edilen daire alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay

Gebze

Köşklüçeşme Mahallesi 508 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki boş bir binada meydana gelen

patlama

üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin

yangın

ı söndürebilmek için başlattığı çalışma sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yeniden bir yangının oluşmaması için soğutma çalışması gerçekleştirdi. Bir dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında, merdivenlerden yayılan alevlerin diğer dairelere de zarar verdiği öğrenildi.