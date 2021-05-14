GEBZE 'DE PATLAMA!

Alınan bilgilere göre olay Gebze Köşklüçeşme Mahallesi 508 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki boş bir binada meydana gelen patlama üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürebilmek için başlattığı çalışma sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yeniden bir yangının oluşmaması için soğutma çalışması gerçekleştirdi. Bir dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında, merdivenlerden yayılan alevlerin diğer dairelere de zarar verdiği öğrenildi.
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