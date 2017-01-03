Gebze Gazetesi’nden Anlamlı Organizasyon!
Bölgemizde yaşayan 27 suriyeli çocuk Gebze Gazetesi’nin organizasyonuyla güzel bir gün geçirdi.
HAYVANLAR ALEMİNİ TANIDILAR!
Sabah kahvaltısının ardından Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ni gezen Suriyeli çocuklar burada hem gönüllerinde eğlendi hem de hayvanlar alemini tanıdılar. Hayvanat Bahçesi’nde bulunan binlerce hayvanı yakından tanıma fırsatı bulan Suriyeli çocuklar burada gördükleri bazı hayvanları meraklı gözlerle izledi.
PROGRAM HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Programla ilgili açıklama yapan Emre Kahraman, “Suriyeli çocuklara güzel bir yılbaşı hediyesi vermek istedik. Bu kapsamda Seher Saraç hanımın organizasyonu ile 27 Suriyeli çocuğa ulaştık. Kaba Turizm’in katkılarıyla bu çocukları sabah evlerinden alarak, Eskihisar’da iş adamı ve siyasetçi Zafer Kılıç’ın katkılarıyla sabah kahvaltısında çocukları bir araya getirdik. Burada güzel bir kahvaltı yaptılar. Firma yetkilileri çocuklarla yakından ilgilendiler.” Dedi.
DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Kahraman, “Darıca Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı yetkilileri de sosyal sorumluluk projemize destek vererek, 27 Suriyeli çocukla yakından ilgilendi ve hayvanlar alemini tanıma fırsatı sundu. Ardından Japon Pazarı Firma Sahibi Asım Küçükgüzel çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti. Doka Gayrimenkul sahibi Hakan Doğan koordinasyonda sürekli bizimle birlikteydi. Ben bu projeye emek ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu projenin örnek olmasını diliyorum. Sosyal sorumluluk adına herkes üstüne düşeni yapmalı. Biz bu tarz projeleri önümüzdeki günlerde devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Emre KAHRAMAN