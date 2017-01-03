Gebze Gazetesi’nden Anlamlı Organizasyon!

Suriye’de yaşanan savaşın en ağır yükünü taşıyan Suriyeliler Gebze Gazetesi adına Emre Kahraman’ın düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında anlamlı bir gün geçirdi. Kaba Turizm’in ulaşım sponsorluğunda gerçekleşen programda sabah saatlerinde bir araya gelen Suriyeli çocuklar, ilk olarak Eskihisar’da bulunan Hisartepe Restoran’da sabah kahvaltısında bir araya geldi.







HAYVANLAR ALEMİNİ TANIDILAR!



Sabah kahvaltısının ardından Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ni gezen Suriyeli çocuklar burada hem gönüllerinde eğlendi hem de hayvanlar alemini tanıdılar. Hayvanat Bahçesi’nde bulunan binlerce hayvanı yakından tanıma fırsatı bulan Suriyeli çocuklar burada gördükleri bazı hayvanları meraklı gözlerle izledi.





PROGRAM HAKKINDA BİLGİ VERDİ





Programla ilgili açıklama yapan Emre Kahraman, “Suriyeli çocuklara güzel bir yılbaşı hediyesi vermek istedik. Bu kapsamda Seher Saraç hanımın organizasyonu ile 27 Suriyeli çocuğa ulaştık. Kaba Turizm’in katkılarıyla bu çocukları sabah evlerinden alarak, Eskihisar’da iş adamı ve siyasetçi Zafer Kılıç’ın katkılarıyla sabah kahvaltısında çocukları bir araya getirdik. Burada güzel bir kahvaltı yaptılar. Firma yetkilileri çocuklarla yakından ilgilendiler.” Dedi.



DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ