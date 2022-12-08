GEBZE KADILLI MAHALLESİNİN ALTYAPISI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze Kadıllı Mahallesinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni içme suyu hatları ile atık su hattı imalatları gerçekleştiriyor.





KIRSAL MAHALLELERE ALTYAPI YATIRIMI

Kocaeli genelinde altyapı yatırımları kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden İSU Genel Müdürlüğü kentin her karışında hizmetlerini sürdürüyor. Tersine göç ile sürekli nüfus oranı artan kırsal mahalleler adeta birer cazibe merkezleri haline geldi. Artan nüfus oranı ve kullanım ömrünü doldurmuş altyapı hatlarını kaliteli, modern ve sağlıklı altyapı hatlarıyla yenileyen İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesinde altyapı hatlarını baştan aşağı yeniliyor.





YENİ İÇME SUYU VE ATIK SU HATTI

Gebze ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıllı Mahallesinde 2022 yılı yatırım programı kapsamında toplamda 2 bin 241 metre uzunluğunda altyapı hattı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadıllı Mahallesinde yapımı süren çalışmalar kapsamında toplamda 1456 metre uzunluğundaki içme suyu hattı çalışmalarının 535 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. Eş zamanlı olarak yürütülen toplamda 785 metre uzunluğundaki atık su hattı çalışmalarının da 535 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı.





KALİTELİ VE KESİNTİSİZ ALTYAPI

Gebze Kadıllı Mahallesinde devam eden altyapı çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte çevre halkı kaliteli altyapı hatları ile birlikte kesintisiz ve sağlıklı altyapıya kavuşmuş olacak.





Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı