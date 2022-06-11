Gebze Şehit Arslan Kulaksız Caddesi yeni yüzüne kavuştu

11 Haziran 2022





Vatandaşın yaşam kalitesine katkı sağlayacak çalışmalara öncelik veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda kent genelindeki yollarda yenileme ve asfalt kaplama çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. İhtiyaç duyulan her noktaya yetişen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze bölgesinde de cadde ve sokakları yeni yüzlerine kavuşturuyor. İhtiyaç ve talep üzerine Gebze Şehit Arslan Kulaksız Caddesi’nde hummalı bir çalışma yürüten ekipler, yoğun olarak kullanılması sebebiyle tahrip olan caddenin 500 metrelik kısmını sökerek yenileme çalışması yaptı.





BİN 500 TON ASFALT SERİLDİ

Büyükşehir ekipleri, Gebze Araç Muayene İstasyonu’nun hemen yanında bulunan ve sık kullanılması sebebiyle deforme olan 500 metrelik yolu yeniledi. Mevcut asfaltı sökerek zemin iyileştirme çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, ardından yolu bin 500 ton sıcak asfaltla kaplayarak, adeta bir otoban görünümüne kavuşturdu.





BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgedeki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Çevre esnafı da, asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.







