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Gebze Seyahat Kartları Ofisi yeni yerine taşınıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Seyahat Kartları Ofisi, Gebze Kent Meydanı’ndaki Kabin binasına taşınacak.

Gebze Seyahat Kartları Ofisi yeni yerine taşınıyor

15 Ekim 2019 Salı 09:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nca vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda Gebze Seyahat Kartları Ofisi, Gebze Kent Meydanı’ndaki yeni yerine taşınacak.

 YENİ BİNAYA TAŞINACAK

Artan Kent Kart taleplerine hızla çözüm bulmayı ve yerinde hizmeti amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelere “Seyahat Kartları Ofisi” kurdu. Taleplerin yerinde ve zahmetsizce karşılanması için kurulan “Seyahat Kartları Ofisi” vatandaşlara hizmet veriyor. Gebze bölgesine hizmet veren “ Seyahat Kartları Ofisi” daha iyi hizmet vermek için Gebze Kent Meydanı’nda bulunan “Kabin” binasına taşınacak.

 İHTİYACIN ARTMASI İLE

Şuan Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nin bulunduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet Binası’nda faaliyet gösteren Gebze Seyahat Kartları Ofisi’nde, Gebze ve bölgesindeki nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte daha büyük bir hizmet binası ihtiyacı ortaya çıktı. Artan ihtiyaca karşılık vermek için Gebze Seyahat Kartları Ofisi, Gebze Kent Meydanı’nda bulunan Metro Tanıtım Ofisi’ne (Kabin) taşınacak.

 BÖLGEYE HİZMET VERECEK

Ofisin 25 Ekim 2019 gününden itibaren faaliyete başlaması planlanıyor. Seyahat Kartları Ofisi’nde indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının basım ve vize işlemleri yapılacak. Hizmetlerin hızlandırılmasını sağlayacak ofis, Darıca, Çayırova, Dilovası ve Gebze ilçelerine hizmet verecek.

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