Gebze’de 2022 Yılı Hizmet Dolu Geçti

Gebze’de 2022 yılı, Gebze Belediyesi tarafından ilçenin konsept parklar ve yeşil alanlarla, üstyapı çalışmalarıyla donatıldığı, gençlere yönelik sportif faaliyetlerin düzenlendiği ve patili can dostlarımızın unutulmadığı hizmet dolu bir yıl oldu

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında 2022 yılında 580 etkinlikte 277 bin 270 katılımcı buluşurken, GESMEK çatısı altında 41 branşta 6 bin 609 kursiyer yeteneklerini geliştirdi. Yine GESMEK tarafından 22 branşta 1324 eserin sanat severlerin beğenisine sunulduğu sergilerin düzenlendiği 2022 yılında ayrıca; Gebze Kitap Fuarında 100 yayın evi, 120 yazar ve 150 bin kitap severi bir araya geldi. Gebze Belediyesi’nin 4 kütüphanesinde yer alan 38 bin 524 kitap 500 bin ziyaretçiye kaynaklık etti. Aile Danışmanlık Merkezinde uzman psikologlar tarafından danışanlara 4 bin 147 bireysel terapide desteğin verildiği 2022 yılında Gebze Belediyesi tarafından ayrıca; Enderun Anaokulunda 1934, Kodlama atölyelerinde 109, gençlik atölyelerinde 90 ve destek eğitim kurslarında 5 bin 110 çocuk ve öğrenciye eğitim desteğinde bulunuldu.

KONSEPT PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR

Gebze Belediyesi tarafından Gebzeli gençlerin ve çocukların güven içerisinde hem oyun oynayabileceği hem de spor yapabileceği yeni nesil 7 adet konsept parkın kazandırıldığı 2022 yılında ayrıca 2900 metrekare üzerinde kaykay parkları hizmete sunuldu. 4 bin 217 metrekare yeşil alanın kazandırıldığı Gebze’de 2022 yılında Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından daha yeşil bir Gebze için ayrıca; 8 bin 615 ağaç, 35 bin 937 bitki dikimi, 324 bin adet budama çalışması 186 bin 952 adet çiçek dikimi, 20 bin 545 metrekare çim dikimi çalışması gerçekleştirildi.

2022’DE GENÇLER İÇİN DAHA SPORTİF BİR GEBZE

Gebze Belediyesi tarafından gençlik ve spor faaliyetleri alanında 49 başpehlivan, 1150 güreşçi ve 15 bin seyircinin katılımıyla 27. Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerinin yanı sıra 2022 yılında ayrıca; 25 şehir, 8 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla Uluslar Arası Gebze Ultra Traıl koşusu, 7’den 70’e Gebzelinin katılımıyla 19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu gerçekleştirildi. Gebze Belediyesi tarafından 11 teknofest projesine desteğin verildiği 2022 yılında Ampute Futbol Takımı ligde mücadelesini başarılarla taçlandırdı. Yaz ve kış spor okullarında binlerce genç ve çocuğun sporun büyülü dünyasıyla tanıştığı ilçede Gebze Belediyesi tarafından kurulan Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki lisanslı sporcular, düzenlenen müsabakalarda Gebze’yi başarıyla temsil ediyor.

ASFALT SERİMİ VE ÜST YAPI İYİLEŞTİRMELERİ

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2022 yılında ilçenin tüm mahallelerinde asfalt serim, üst yapı, bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Gebze Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında 81 bin 800 ton asfalt serimi, 30 bin 470 ton PMT, 82 bin metrekare parke imalatı, 42 bin metre bordür çalışması, 19 bin 440 metre yeni yol açma çalışması, 18 bin 100 metreküp taş duvar imalatı, 25 bin 900 kilogram korkuluk, 2 bin 353 metrekare granit, 1700 metreküp betonarme, 65 bin metre doğalgaz hattı imalatı çalışmaları tamamlandı.

DAHA TEMİZ BİR GEBZE İÇİN EKİPLER SAHADAYDI

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha temiz bir Gebze için ilçe genelinde 2022 yılında da kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2022 yılında 114 bin 920 ton evsel atık, 1350 ton iri hacimli atık, 14 bin 450 ton moloz atığı toplanarak bertaraf edildi. Gebze Belediyesi tarafından ayrıca, 26 bin 353 metre cadde ve sokaklar yıkandı. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından 2022 yılı içerisinde 136 cami, 4 cemevi, 79 Kur’an kursunda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından ayrıca yıl içerisinde 860 adet çevre denetimi gerçekleştirildi.

CAN DOSTLARIMIZI 2022’DE YALNIZ BIRAKMADIK

2022 yılında Gebze Belediyesi tarafından Veterinerlik hizmetleri kapsamında bölgenin en kapsamlı ve modern Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete alındı. Sokak hayvanları ambulansının 7/24 hizmet verdiği 2022 yılında Gebze Belediyesi tarafından can dostlarımıza yönelik ayrıca; 101 sahiplendirme, 1589 kısırlaştırma, 3781 doz aşılama, 4 bin 115 tedavi-bakım, 3 bin 705 besleme hizmetleri verildi.