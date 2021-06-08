banner462
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de ‘etkili iletişim’ eğitimleri

Belediye personellerine yönelik ‘Etkili İletişim ve Beden Dili’ eğitiminin ilk oturumuna katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İşini doğru yapmak, severek yapmak sonuç odaklı yol gösterici olmak temel hedefimiz olmalı. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi

Gebze'de ‘etkili iletişim' eğitimleri

08 Haziran 2021 Salı 19:55

Gebze Belediyesi’nde görevli personellere yönelik hizmet içi eğitimler GKM büyük salonda başladı. Belediye personellerine yönelik düzenlenen, ‘Etkili İletişim ve Beden Dili’ eğitiminin ilk oturumuna katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Pandemi döneminde Gebze Belediyesi ailesi olarak vatandaşlarımızın emrinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Her sabah mesaiye gelirken moral motivasyonumuz en yüksek seviyede olmalıyız.

SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMALAR

Evimizi işimize yansıtmayacağız, işimizi de evimize yansıtmayacağız. İşini doğru yapmak, severek yapmak sonuç odaklı yol gösterici olmak temel hedefimiz olmalı. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Eğitim çalışmamız da hayırlara vesile olsun inşallah” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen İletişim Uzmanı Mustafa Öztürk, Gebze Belediyesi personellerine yönelik doğru iletişim konusunda paylaşımda bulundu. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaMuzaffer BıyıkGebzeKocaeliSeddar Yavuz
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KARTEPE’NİN YENİ KÜLTÜR MERKEZİ HAZIR KARTEPE’NİN YENİ KÜLTÜR MERKEZİ HAZIR
İtfaiye personeline güncel temel ilkyardım eğitimi İtfaiye personeline güncel temel ilkyardım eğitimi
Büyükşehir'den patili dostlarımıza haftalık 1,5 ton mama Büyükşehir'den patili dostlarımıza haftalık...
İnsan hayatına dokunan eğitim İnsan hayatına dokunan eğitim
Darıca’nın spordaki başarısı sürüyor Darıca’nın spordaki başarısı sürüyor
Başkan Çiftçi, birimlerle 2 yılı değerlendirdi Başkan Çiftçi, birimlerle 2 yılı değerlendirdi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KARTEPE’NİN YENİ KÜLTÜR MERKEZİ HAZIR
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yapımı tamamlanan Uzuntarla Kültür Merkezi’nde incelemelerde...

Haberi Oku