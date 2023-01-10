Gebze’de Ocak Meclisi Tamamlandı





Gebze Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu tamamlandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği ocak ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu, yoklama ve bir önceki oturuma ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı. Meclis gündeminde yer alan plan ve bütçe komisyonu raporları görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesinde yer alan Kirazpınar Mahallesi yer alan ve mülkiyeti belediyeye ait olan gayrimenkullerin değerlendirilmesiyle ilgili belediye encümenine yetki verilmesine ilişkin raporun oy çokluğuyla kabul edildiği meclis oturumunda ayrıca; Gebzespor, Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmasına ilişkin rapor oy birliğiyle kabul edildi.

MECLİS ÜYELERİNİ GÜZİDE YEŞİL VADİ BALIK’TA AĞIRLADI

Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi 2023 yılı ücret tarifesinde revize yapılmasına ilişkin raporunun oy çokluğuyla kabul edildiği Gebze Belediyesi meclis oturumunda; Pelitli Mahallesi 325 ada 9 nolu ihdasla oluşan parsel ile 329 ada 6 nolu parselin 5393 sayılı belediye kanunun 18/e maddesi ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ve değişik 4650 sayılı yasanın 26.maddesince trampa işlerinde kullanılmasına ilişkin plan bütçe komisyonu raporu oy birliğiyle kabuk edildi.

MECLİS ÜYELERİ: GEBZE’MİZE HAYIRLI OLSUN

Meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, toplantı sonrası meclis üyelerini Eskihisar’da hizmete girecek yeni Güzide Balık Restoran’ında ağırladı. Güzide Kafe ve Restoranların 3. olan Eskihisar Yeşil Vadi Balık restoranı çok beğenen Belediye Meclis üyeleri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü tebrik ederek çalışmalarında ve hizmetlerinde kolaylıklar diledi.