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Gebze'ye Engelsiz Yaşam Merkezi

Gebze'de engelli vatandaşlara yönelik çeşitli etkinliklerin ve eğitimlerin düzenleneceği Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

Gebze'ye Engelsiz Yaşam Merkezi

04 Ocak 2023 Çarşamba 13:54

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Engelsiz Yaşam Merkezi'nde proje çalışmaları tamamlandı. Gebze’de faaliyete geçecek Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir hizmet binası ihale salonunda düzenlenen elektronik ihaleye 2 firma teklif verdi. Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hidroterapi havuzları, gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel ve sanatsal gelişim akademileri, kütüphaneler ile dinlenme ve sosyal alanlar da bulunacak. Merkezde ayrıca idari ofisler, soyunma odaları, duş yerleri de yer alacak. Tüm bu imkanlardan zihinsel engelli, down, otizm tanılı, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli, süreğen engel gruplarındaki tüm engelli bireyler yararlanabilecek. Teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra ihaleyi kazan firmaya 5 iş günü içinde yer teslimi yapılacak, 390 takvim gününde çalışma tamamlanacak. 
  


İHA
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