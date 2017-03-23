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Gebze'ye Yeraltı Otoparkı

Kent meydanı ve yer altıotoparkın ihalesi yapıldı Eski valilik alanında gerçekleştirilecek kent meydanı ve yeraltı otoparkı projenin ihalesi yapıldı

23 Mart 2017 Perşembe 13:24

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski valilik binasının bulunduğu alana yaptırılacak olan Kent Meydanı ve Yeraltı Otopark ihalesi Büyükşehir İhale Salonunda yapıldı. İhaleye 3 firma katıldı. Kocaeli’de ilk kez uygulanacak olan ve araçların zahmetsizce park edilebileceği yarı otomatik sistemli işleyecek otopark, 357 araç kapasitesinde olacak. Kent Meydanı ise 6 bin 600 metrekare alana kurulu olacak ve Kocaeli’ye değer katacak.

 

KOCAELİ’DE İLK; YARI OTOMATİK PARK

Yeraltı otoparkı Kocaeli’de ilk kez uygulanacak sistemle vatandaşlara hizmet verecek. Yarı otomatik otopark mekanizması olacak kapalı otoparkta vatandaşlar, arabasını belirlenen noktalara bıraktıktan sonra boş olan yere otomatik olarak çekilecek. Böylece vatandaşlar zahmetsizce araçlarını park edebilme imkanı bulacak.

 

6 BİN 600 METREKARELİK ALAN

Yeni hizmet binasına taşındıktan sonra yıkımı gerçekleştirilen Vilayet binası alanında inşa edilecek otopark, park yerinden den tasarruf sağlayacak. Yarı otomatik sistemle çalışan otopark 357 araç kapasitesine sahip olacak. 6 bin 600 metrekare alana sahip otoparkta engelli ve elektrikli otomobiller için de yer ayrılacak. Kapalı otoparktan çıkışlar asansörler ile sağlanacak.

 

KENT MEYDANININ GÖRÜNÜMÜ

Kentin görünümüne başka bir anlam katacak kent meydanı ise kapalı otoparkın üzerinde düzenlenecek. Meydandaki kaplamalar granit ve bazalt gibi doğal taşlar kullanılacak. Meydanda ışıklı kuru havuz bulunacak. Kuru havuzdaki ışıklandırmalar meydana başka bir hava katacak.  Meydana tasarımına uygun ayrıca  zemin aydınlatması  ve yüksek  aydınlatma yapılacak.

 

FİRMALAR                            TEKLİFLER

Gülaş İnşaat                         26 milyon 498 bin TL

Özpol Mühendislik               26 milyon 499 bin TL

Milenyum İnşaat                  28 milyon 568 bin TL

 

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