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Gece vakti içeri girdi: Hem motosikleti hem kaskı çaldı

Körfez ilçesinde gece vakti bir iş yerine giren hırsız, kasadan para çaldıktan sonra gözüne kurye için kullanılan motosikletleri kestirdi. Hem motosikleti hem de kaskı çalan şüpheli kayıplara karıştı.

Gece vakti içeri girdi: Hem motosikleti hem kaskı çaldı

27 Ocak 2023 Cuma 14:22

  Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki fast food (hazır yemek) dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin katlanır camını zorlayarak içeri giren hırsız, önce kasaya yöneldi. Kasanın etrafını karıştıran hırsız, yaklaşık 500 lira aldı. İş yerinde gezinmeye devam eden şüpheli, bu kez gözüne kurye için kullanılan motosikletleri kestirdi. İş yerinin içinde bulunan motosikletlerden birini dışarıya çıkartan şüpheli, kaskı almayı da ihmal etti. Hırsız, hem cebine attığı para hem de motosiklet ve kaskla kayıplara karıştı. 
 Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, motosikletlerden birinin olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen personeller, iş yerine hırsız girdiğini gördü. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 
 Hırsızın katlanır camı zorlayarak içeri girdiğini söyleyen işletme çalışanı Bilal Taş, "Camın önünde masa vardı, o masayı öne çekmişler. Motosikleti çıkarıp, götürmüşler. Kasadan da bir miktar para alıp gitmişler. Kaskı da almışlar. İçeride 3 motosiklet vardı, bir tanesi çalınmış. İnşallah buluruz" dedi. 
 


İHA
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