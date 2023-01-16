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Geleceğin sinemacıları buradan yetişecek

Başiskele ilçesinde hayata geçmeye hazırlanan Genç Sinema Okulu’nda başvurular tamamlandı, uzman eğitmenler tarafından seçme ve değerlendirme heyecanı yaşandı. 15-25 yaş arası gençleri yetiştirecek olan Genç Sinema Okulu'nu başarıyla tamamlayan öğrenciler, kendi yazdıkları senaryonun filmini çekip izleyiciyle buluşturacak.

Geleceğin sinemacıları buradan yetişecek

16 Ocak 2023 Pazartesi 14:01

 Kocaeli'de Genc-i Ala Gençlik Modeli ile eğitimden sanata, spordan teknolojiye çocukların ve gençlerin ilgi alanlarına göre çeşitli eğitimler, aktiviteler ve hizmetlere imza atan Başiskele Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Başiskele Genç Sinema Okulu’nu başlatıyor. Sinema alanında gençlerin içindeki sanatçı kimliklerini ortaya çıkarmak ve geleceğin sinemacılarını Başiskele’den çıkarmak amacıyla projelendirilen Genç Sinema Okulu’na gençler ilgi gösterdi. Başiskele’de ikamet eden 15-25 arası gençler adına hazırlanan sinema okulu için seçme ve değerlendirmeler dün Ala Mekan’da yapıldı. Kontenjanın sınırlı tutulduğu sinema okulu eğitimlerine genç sinemacı adayları seçmelere katıldı. Uzman eğitimler karşısında gençler, sinema alanındaki hünerlerini ve hayallerini paylaştı. 
 
  Kendi filmlerini çekip, gala yapacaklar 
  8 temel atölye ve 7 seçmeli atölye ile 4 aylık eğitim sürecine tabi tutulacak genç sinemacılar; yönetmenlik, senaryo, kamera, oyunculuk, montaj, afiş tasarım, dekor, kostüm, makyaj, dublaj, film müzikleri ve reklam konularında dersler alacak. Başiskele Genç Sinema Okulu’nu başarıyla tamamlayan geleceğin sinemacıları, kendi yazdıkları senaryoların filmlerini çekecekler ve filmlerinin galalarını düzenleyerek izleyicilerle buluşturacaklar. 
 
                                         


İHA
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