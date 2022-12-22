Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un acı günü





Londra’da öğretmenlik yapan, 29 yaşında ve bekar olan Hatice Torun yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gördüğü Londra’da dün gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Kızının durumunun ağırlaştığı haberini alan Büyükelçi Kani Torun’un geçtiğimiz hafta Londra’ya intikali ardından, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan da durumun ciddiyeti üzerine önceki gün bu şehre gitmişti.

Merhume Hatice Torun’un naaşının Londra’daki resmi işlemlerin tamamlanması ardından bugün akşam saatlerinde yurda getirilmesi ve cenazesinin yarın İstanbul’da defnedilmesi bekleniyor.





Cemalettin Kani Torun kimdir?

1959 Artvin doğumlu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Türkiye’nin değişik bölgelerinde doktor olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi’nde doktora yaptı. Marmara Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalıştı.

1996 yılında İngiltere’ye gitti. Orada yaşadığı sırada Doctors Worldwide (Yeryüzü Doktorları) isimli gönüllü yardım kuruluşunun kurucuları arasında yer aldı. 2001 - 2011 yılları arasında Ingiltere’de bu kurumun CEO’luğunu yürüttü. Bu dönemde ağırlıklı Afrika kıtasında olmak üzere birçok yardım ve kalkınma projesini yönetti.

2011 yılında Somali’ye Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı. 2014 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 3 yıl boyunca Somali’de çatışma çözümleri ve barışın temini, yardım ve kalkınma projelerinin yönetimi ve devletin yeniden inşası konularında çalıştı.

2014 yılında Başbakan Başdanışmanlığı görevine atandı. İnsani yardımlar, yurtdışına yönelik kalkınma yardımları ve Suriye’li sığınmacılar konularında çalıştı.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde Bursa’dan milletvekili seçilerek Meclise girdi. Bu dönemde Meclis Dışişleri Komisyonu’nda başkan vekili, ve Avrupa konseyi parlamenterler Meclisi Türk grubunda üye olarak çalıştı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde aday olmadı.

2019 Yılı Aralık başlarında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi Kurucuları arasında yer aldı ve partinin Genel Sekreterlik vazifesini üstlendi . Kani Torun 3 yıldır Genel Başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.