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Geleneksel Kan Bağışı Kampanyası

Giresun Espiye Yeşilköy Kurugeriş Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği 7'inci geleneksel kan bağışı kampanyasını Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan Dernek merkezinde gerçekleştirdi

Geleneksel Kan Bağışı Kampanyası

21 Mart 2017 Salı 11:39

 Yaklaşık  400 kişinin  başvurduğu  kampanyada  60 ünite  kan  alındı.  Yapılan  kampanya   yoğun  ilgi gördü   Kocaeli Ak Parti Milletvekili  Zeki  Aygün  Gebze  Belediye Başkanı Adnan Köşker  Gebze Belediye meclis üyeleri Musa Çınar Metin Aksu  Yavuzselim mahalle muhtarı Şükriye Kavran  Ak Parti Gebze İlçe başkan  Yardımcısı  Köksal Tatoğlu  Ak Parti  yavuzselim mahalle başkanı Abdullah Kahraman    Sogukpınar  dernek başkanı  Mahmut Oflu  Armutdüzü dernek başkanı Erdal Aydın yavuzselim mahallesi  güzelleştirme dernek başkanı Osman Karaman Marmara Bölgesi Taflancıklılar Derneği başkanı  Fatih Dönmez  katılarak  kan  verenler  arasındaydı   Yeşilköy kurugeriş Dernek başkanı Turan Firar   geleneksel  hale  getirdikleri  kanbagiş  kampanyasının  bu yıl  7.ncisini  yaptıklarını  söyledi  artarak  devam  etmesini  istediklerini  destek  olanlara  teşekkür  ettiğini  söyledi.


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