Geleneksel Kan Bağışı Kampanyası

Giresun Espiye Yeşilköy Kurugeriş Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği 7'inci geleneksel kan bağışı kampanyasını Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan Dernek merkezinde gerçekleştirdi

Yaklaşık 400 kişinin başvurduğu kampanyada 60 ünite kan alındı. Yapılan kampanya yoğun ilgi gördü Kocaeli Ak Parti Milletvekili Zeki Aygün Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebze Belediye meclis üyeleri Musa Çınar Metin Aksu Yavuzselim mahalle muhtarı Şükriye Kavran Ak Parti Gebze İlçe başkan Yardımcısı Köksal Tatoğlu Ak Parti yavuzselim mahalle başkanı Abdullah Kahraman Sogukpınar dernek başkanı Mahmut Oflu Armutdüzü dernek başkanı Erdal Aydın yavuzselim mahallesi güzelleştirme dernek başkanı Osman Karaman Marmara Bölgesi Taflancıklılar Derneği başkanı Fatih Dönmez katılarak kan verenler arasındaydı Yeşilköy kurugeriş Dernek başkanı Turan Firar geleneksel hale getirdikleri kanbagiş kampanyasının bu yıl 7.ncisini yaptıklarını söyledi artarak devam etmesini istediklerini destek olanlara teşekkür ettiğini söyledi.