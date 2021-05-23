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GENÇ AKADEMİ KARTEPELİ GENÇLERİN GÖZBEBEĞİ OLACAK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın vizyon projeleri arasında yer alan Kartepe Gençlik Merkezi “Kartepe Genç Akademi” bitme noktasına geldi. Başkan Kocaman Kartepe Gençlik Merkezi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

GENÇ AKADEMİ KARTEPELİ GENÇLERİN GÖZBEBEĞİ OLACAK

23 Mayıs 2021 Pazar 13:37

 

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ın seçim beyannamesinde yer alan Kartepe Gençlik Merkezi çalışmalarında sona gelindi. Kartepe Genç Akademi çalışmaları hızla devam ederken Başkan Kocaman, “Sevgili Gençler; Yabancı dil eğitiminden kişisel gelişime, teknolojiden sanata, bilimden spora birbirinden değerli etkinlik ve eğitimleri bünyesinde barındıran tamamen size özel ve ücretsiz hizmet alabileceğiniz 4000 m2 alandaki çalışmalarımızı tamamlıyoruz” açıklamasında bulundu.

 

MODERN SINIFLAR

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe Genç Akademi’de sosyal alanlar, Çocuk Oyun Evi, Akıl Oyunları, Ahşap, 3-D Yazıcı, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Kütüphane, Müzik, Drama Sınıfları, Resim Atölyesi’ni inceledi. Kartepeli gençler için hazırlanan gençlik merkezinde teknolojinin son ürünleri kullandı.

 

KADİM GELECEĞE AÇILAN KAPI

 Kartepe Genç Akademi çatısı altında tecrübeli uzman kadrosuyla Kartepe Dil Merkezi (KADİM), Kartepeli orta ve lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil eğitimi verecek. Yabancı dil sınıfları Kartepeli gençlerin geleceğe açılan kapısı olacak. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “KADİM gençlerimizin yabancı dil öğrenmesinde çok önemli bir merkez olacak. Özel eğitim standartlarında bir yer olarak dizayn ettik. Bu sayede Kartepeli gençlerimiz yeni ufuklara yelken açacaklar” açıklamasında bulundu.

 

3-D YAZICI – Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte 3-D Yazıcı Sınıfın’da inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

 

AHŞAP – Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Türk tarihinde önemli bir yeri olan ahşap çalışmalar için hazırlanan sınıfta bilgi alırken, kullanılacak olan ekipmanları inceledi.

 

ÇOCUK – Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepeli miniklerin rahat ve huzurlu bir ortamda günlerini geçirmeleri amacıyla hazırlanan Çocuk Oyun Evi’nde kullanılan malzemeleri dikkatle incelerken çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

 

FEN – Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fen ve Teknoloji Sınıfı’nda inceleme yaparak görev yapacak personelden bilgi aldı.

 

ROBOTİK – Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, günümüzün teknolojilerinden olan Robotik Kodlama Sınıfı’nda inceleme yaparak, geleceğin bilim adamlarının yetişmesine katkıda bulunmak istediklerini belirtti. 

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