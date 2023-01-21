Gençlik ve Spor Kenti Kocaeli’nde; Bir yılda 158 büyük organizasyon





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan “Kılavuz Gençlik Projesi” ile gençlerin geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanması amacıyla 2022 yılında da yine birbirinde önemli turnuva, organizasyon ve şampiyonalara ev sahipliği yaptı. Başkan Tahir Büyükakın’ın ‘’Gençlik ve Spor Kenti Kocaeli” vizyonuyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, bu organizasyonlarla kentimizde 37 bin 416 sporcu ve 559 bin 429 katılımcıyı misafir etti. Geçtiğimiz yıl içinde Kocaeli’nde 9 uluslararası, 43 ulusal ve 36 yerel olmak üzere toplam 88 spor turnuvasıyla 70 gençlik organizasyonu başarıyla gerçekleşti.





BÜYÜKŞEHİR’İN BÜYÜK GURURU

Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 70 gençlik organizasyonu düzenledi. Büyükşehir, gençlere yönelik çalışmalarının yanı sıra kick bokstan judoya, karateden güreşe, yüzmeden sualtı hokeyine, motosikletten motor sporlarına, Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’ndan Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasına kadar uluslararası, ulusal ve yerel organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 11 bin 453 sporcu ve 27 bin 50 katılımcıyla 9 uluslararası, 16 bin 481 sporcu ve 166 bin 950 katılımcıyla 43 ulusal, 9 bin 482 sporcu ve 365 bin 429 katılımcıyla 106 yerel olmak üzere 158 gençlik ve spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Bu organizasyonlarda toplam 37 bin 416 sporcu ve 559 bin 429 katılımcı hazır bulundu.





ORGANİZASYON KALİTESİ GÜÇLÜ BİR KENT

Bir yandan spor ve gençlik tesislerini hizmete açıp diğer yandan arka arkaya uluslararası, ulusal ve yerel turnuvalara ev sahipliği yapan Büyükşehir, başarıyla geçen 2022 yılının ardından gözünü daha büyük uluslararası organizasyonlara çevirdi. Uluslararası turnuvaların şehrimizin değerine değer kattığını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Judo branşında geçen bir yıllık sürede iki büyük uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Spor yatırımlarıyla en iyi tesislere sahip olan, organizasyon kalitesi güçlü bir kent olarak artık daha üst turnuvalar için hazırız” dedi.



12 AY BOYUNCA TURNUVA MERKEZİ

‘’Gençlerimiz ve kentimiz için ne kadar hizmet etsek azdır’’ diyen Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin spordaki marka değerinin her geçen gün yükseldiğine dikkat çekerek, “Ülkemizin en iyi spor tesislerine sahibiz. Şimdi bizlere düşen görev, bu tesisleri 12 ay boyunca bir turnuva merkezi haline getirmek. Sadece karate değil, judo ve motosiklet sporlarında Dünya Şampiyonası organizasyonlara ev sahipliği yapmak için girişimlere başladık” diye konuştu.



DÜNYA ŞAMPİYONASI GİRİŞİMLERİMİZ VAR

Motosiklet Dünya Şampiyonası’nın bir ayağının Kocaeli’de organize edilmesi ile ilgili sürecin başladığına işaret eden Başkan Büyükakın, “Türkiye Motosiklet Federasyonu ile geliştirdiğimiz iş birliği ile iki yılda beş büyük şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Motosiklet Dünya Şampiyonası’nın bir ayağının da Kocaeli’de olması için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda düzenlenmesi planlanan motosiklet sporları şampiyonaları için de girişimlerimiz var. Spor Kenti Kocaeli’nde Avrupa’nın en iyi tesisini, Avrupa’nın motosiklet sporları merkezi yapmak ve Motosiklet Dünya Şampiyonası’nın bir ayağının burada düzenlemek istiyoruz." açıklamasını yaptı

GENÇLİK VE SPOR DENİLİNCE KOCAELİ

Özellikle her yıl yüzlerce gençlik ve spor şampiyonalarına, özel sportif, kültürel ve sanatsal organizasyonlara da ev sahipliği yapıldığının altını çizen Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin gençlik ve spor faaliyetlerinde aranılan illerin başında geldiğini vurguladı. Her geçen gün hızla büyüyen ve genç bir nüfusa sahip olan Kocaeli’nde hem gençlik hem de spor organizasyonlarının; donanımlı, tecrübeli ve işinde uzman ekiplerle üstesinden rahatlıkla gelindiğini belirten Başkan Büyükakın, “Spor turizmi kapsamında yapılması planlanan organizasyonlar Kocaeli ve Türkiye’nin hem ekonomisine, hem de tanıtımına çok ciddi katkıda bulunacak” şeklinde konuştu





Bülten No: 116