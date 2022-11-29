GİRESUNLU ŞEHİT GÜCE’DE DÜZENLENEN TÖREN İLE ESPİYE’DE TOPRAĞA VERİLDİ

BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDEN GÜNÜMÜZE ÇOK ŞEHİT VEREN GİRESUN BÖLGESİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA

Giresun Espiye Avluca köyünde dünyaya gelen Güce ilçesinde oturan Pençe kilit harekatı bölgesinde sözleşmeli piyade er İsmail Ünlal şehit olmuştu. Hava muhalefeti nedeni ile cenaze Güce’ye gelemedi. Şehit Giresun Güce ilçesinde devlet töreni ile toprağa verilecek Şehit babasının evinin perişan halini görenler üzüldüler. Bugüne kadar bölgeden çok sayıda vatan evladı şehit oldu şehitlerimize Allah cc dan rahmet ailesine, devlet ve milletimize başsağlığı diliyorum.

GİRESUN’LU ŞEHİT TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidimizin Tören Yeri Güce toprağa verilecek yer Espiye

Pençe kilit harekatında şehit olan Şehidimiz P. Söz. Er İsmail ÜNAL ‘ın naaşı 28.11.2022 Saat 13.00 da Ordu Giresun havalimanından alınarak, Giresun ili Güce ilçesi Tevekli Mahallesi Caminde mahalle komşularından helallik alındıktan sonra İkindi namazıyla beraber Güce Merkez’de Pazaryerinde Cenaze Namazı kılındıktan sonra Espiye çam mahallesinde toprağa verildi.

ŞEHİDİN BABA EVİ

https://www.iha.com.tr/video-giresunlu-sehidin-yasadigi-ev-gorenleri-duygulandirdi-242776/

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal’ın Giresun’un Güce ilçesinde ailesinin yaşadığı ev, görenleri duygulandırdı. (kaynak İhlas haber ajansı )

İHA BÖLGE MÜDÜRÜNÜN BİLGİ NOTU

Dün Şehidimizin haber takibi için sabah saatlerinden itibaren Güce’deydim. Öğle saatlerinde gayri ihtiyari bir lokantaya girdim. Çıkarken hesabı ödemek istediğimde lokantacı hesabın Güce Belediyesi’nin ikramı olduğunu söyledi. Süpriz olmadı belediyemize bu yakışırdı. Güce Belediyesini bu anlamlı davranışından dolayı kutluyorum. Ahmet Bilge ( İhlas haber ajansı Giresun bölge müdürü )

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYOR GÜCE ŞABAN KALESİ ŞEHİTLER BELGESELİMİZ İLE GÜCE BELEDİYE BAŞKANIMIZA TRŞEKKÜR EDERİZ BAŞKANIN ŞAHSINDA GÜCE’YE VE TÜM GİRESUNLULARA SELAM OLSUN

ŞEHİT İSMAİL ÜNAL

Pençe Kilit Harekat bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarımıza yönelik BTÖ mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan P.Söz.Er İsmail Ünal Espiye Avluca köyü doğumlu , Giresun ili Espiye ilçesi Avluca Köyü nüfusuna kayıtlı 2001 doğumlu Şehidimiz Ünal’ın Babası Fehmi Ünal ve annesi Sema Yıldırım Ünal ile kardeşleri, Giresun ili Güce ilçesi Tevekli Mahallesi Merkez Küme evlerinde ikamet etmektedir.

SON YILLARDA ŞEHİT OLAN ESPİYELİLER

Giresun valiliği resmî internet sayfasında son yıllarda Espiye’den şehit olanların isim listesi yayınlanmakta

http://giresun.gov.tr/tsk-espiye-sehitleri

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYOR GÜCE ŞABAN KALESİ ŞEHİTLER BELGESELİMİZ İLE GÜCE BELEDİYE BAŞKANIMIZA TRŞEKKÜR EDERİZ BAŞKANIN ŞAHSINDA GÜCEYE VE TÜM GİRESUNLULARA SELAM OLSUN

AVLUCALI ŞEHİT AHMET TÜRKÜSÜ

Espiye Avluca köyü bir kez daha şehidine ağlıyor. Avluca köyünden değerli sanatçı arkadaşım Avluca köyünün ilk şehitlerinden şehit Ahmet için duygulu bir destansı türkü yazıp söylemiş bu türküyü dinlediğinde duygulanırım

bu türkü İle ilgili dönemin Avluca köyü imamı tarafından yazılan yazının linki

ŞEHİTLER GİRESUN VALİSİNDEN VEFA BEKLİYOR

Vefa çok önemli. Vefa unutmamak ve hatırlamaktır şehitlerin unutulmaması İçin sanatçılar yazarlar kültür adamları görevini yapıyor. Espiye bölgesinden şehit olanların adı birinci dünya savaşında bölgede verilen mücadelede şehit olanların adlarına Avluca köyününde yolu olsun Espiye Gelevera gurup yolu girişine yazılması İçin yıllardan beri mücadele vermemize rağmen Giresun valiliği ve Espiye belediyesine duyuramadık, gerçekten üzücü keşke şehitlerin adları bu yolda yaşatıp unutmasak ve vefa borcumuzu ödeseydik. 1986 yılında bugün bir şehit daha veren Espiye Avluca köyü yakınlarında düşen Askeri uçakda şehit olanlar İçin yaptığımız araştırma ve hazırladığım belgesel video ve makaleyi sizlerle paylaşıyoruz.

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/posts/1745836685528021

ASKERİ UÇAK KAZASIN DA ŞEHİT OLANLAR

GEBZE GAZETESİNDE YAZDIĞIM MAKALE

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2906&t=makale

Espiye bölgesi çok sayıda şehit verdi birinci dünya harbinde her köyden onlarca kişi askere gider ve dönmez cephede kalır. Rahmetli dedem babamın babası rahmetli Kandazoğlu İbrahim 1914 yılında birinci dünya harbine gider şehit olur cephede kalır mezarı bilinmiyor. Annemin babası rahmetli dedem Şerefoğlu Mustafa Sarıkamış’dan Sibirya Esir kamplarına gider ve on sene sonra döner şehit ve Gazi torunu gazeteci ve belgeselci olarak Espiye Gelevera gurup yolunun adının ŞEHİTLER VEFA YOLU olarak değiştirilmesi için Giresun valisini Bir kez daha tarihi göreve davet ediyorum.