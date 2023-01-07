GİRİB TOPLANTISI
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2482841645203761&id=100004338481610
GİRİB DE TARİHİ TOPLANTI
GİRESUN iş insanı ve bürokratları derneği (GİRİB)in
KOCAELİ şubesi tarafından düzenlenen Toplantı büyük ilgi gördü.Sunuculuğunu yaptığım toplantıda GİRİB Başkanı Kemal Tokmak ve Giresun Dernekler federasyonu başkanı Mehmet Elmasın yaptığı konuşmalardan sonra Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın Türkiye’nin gelecek vizyonu üzerine konuşma yaptı.
GİRİB TOPLANTISINDA KOCAELİ İLE GİRESUNUN KUTULUŞ SAVAŞINDA YERİ VE ÖNEMİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİM.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2482841645203761&id=100004338481610
GİRİB TOPLANTISINA KİMLER KATILDI
GİRİB Başkanı Kemal Tokmak tarafından toplantıya katılanlar ın listesi kamuoyu İle paylaşıldı
Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı sayın
Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir belediyesi başkan vekili sayın
Yaşar Çakmak
Çayırova belediye başkanı sayın bünyamin Çiftçi
Büyükşehir Gebze Kordinatörü
İbrahim PEHLİVAN
Akparti Gebze ilçe başkanı sayın
Recep KAYA
Akparti Kadın kolları başkanı sayın
Habibe ÇIRAK
Akparti Gebze gençlik kolları başkanı Sayın
Enes ALTUNTAŞ
Tuzla belediyesi başkan danışmanı sayın
Hüseyin KOCA
Giresunlu muhtarlarımız
Şükriye kavran
Mesut akbayrak
Sedat Kıldacı
Hüseyin akın
Ahmet Aslan bilal kır Darıca Giresunlar dernek başkanı
mehmet Elmas Kocaeli Giresun dernekler federasyon başkanı
recep akıllı Çayırova Giresunlar dernek başkanı
metin Gökçe işadamı
İsmail kara kaymakamlık Gebze yazı işleri müdürü
İsmail kahraman araştırmacı gazeteci
mahmut yandık meclis Üyesi
gölcük Giresunlar derneği başkanı Şinasi dede
Mustafa Önal Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı
macit kardeş gazeteci Gazeteci mustafa aslan
Selçuk geçal gazeteci
yunus kahraman gazeteci Erhan güvenoğlu STK temsilcisi
engin kılıç yeniden refah Partisi ilçe başkanı
recep demir dilerdemir okulu müdürü
Engin Akçay gazeteci
Hacı Ali Aydın işinsanı
Kemal Demir iş adamı
kaya bıyıkçı kandıra nüfus müdürü
Muhittin paça Kocaeli adalet Komisyonu başkanı
turgut Veisoğlu iş insanı
adem Çiftçi İHH başkanı
Şinasi yılgın emekli emniyet müdürü
Mehmet Pembegüllü sanayici
GIRIB yönetim kurulu üyeleri
aydın ceylan
ibrahim Haliloğlu
aşkın duman
İlhan Avutman
Fatih uzman
Çetin Hartamacı
Sezai ayrılmaz
oğuz Tokmak
rıdvan durukan
Mehmet Âli Tokmakçı
ramazan kocaman
Mustafa taşdemir
izzet türlü