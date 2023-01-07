GİRİB TOPLANTISI

GİRİB TOPLANTISINDA KOCAELİ İLE GİRESUNUN KUTULUŞ SAVAŞINDA YERİ VE ÖNEMİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİM.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2482841645203761&id=100004338481610





GİRİB DE TARİHİ TOPLANTI

GİRESUN iş insanı ve bürokratları derneği (GİRİB)in

KOCAELİ şubesi tarafından düzenlenen Toplantı büyük ilgi gördü.Sunuculuğunu yaptığım toplantıda GİRİB Başkanı Kemal Tokmak ve Giresun Dernekler federasyonu başkanı Mehmet Elmasın yaptığı konuşmalardan sonra Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın Türkiye’nin gelecek vizyonu üzerine konuşma yaptı.



GİRİB TOPLANTISINDA KOCAELİ İLE GİRESUNUN KUTULUŞ SAVAŞINDA YERİ VE ÖNEMİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİM.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2482841645203761&id=100004338481610