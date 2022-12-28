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GÖLCÜK BELEDİYESİ PERSONELİ İLK YARDIM SERTİFİKALARINI ALDI

Gölcük Belediyesi personeli, Kızılay tarafından düzenlenen ilk yardım güncelleme eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldı.

GÖLCÜK BELEDİYESİ PERSONELİ İLK YARDIM SERTİFİKALARINI ALDI

28 Aralık 2022 Çarşamba 09:36

Gölcük Belediyesi personeline, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında 8 saat ilk yardım güncelleme eğitimi verildi. 27 personel, Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitimleri başarı ile tamamladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış; kursu tamamlayan personellere, başarı sertifikaları ve ilk yardımcı kimlik kartlarını takdim ettiler.  


BAŞKAN SEZER PERSONELİNİ TEBRİK ETTİ

Gölcük Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen sertifika dağıtım töreninde Başkan Sezer, eğitimleri başarı ile tamamlayan personelini tebrik etti.

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