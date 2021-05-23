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Gölcük Kavaklı sahilindeki düzenleme çalışmasında sona doğru

Gölcük'de Kavaklı sahilinde gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarının haziran sonunda tamamlanacağı bildirildi.

Gölcük Kavaklı sahilindeki düzenleme çalışmasında sona doğru

23 Mayıs 2021 Pazar 13:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çehresi değişen Kavaklı Caddesi'nde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kavaklı Caddesi'nde baskı beton kaldırım çalışmaları yapıldığı belirtilen açıklamada, "Gidiş, geliş ve park şeritleriyle 12 metre genişliğe çıkarılan cadde, kaldırım ve bisiklet yoluyla 20 metre platform genişliğine sahip olacak. 2,5 metre genişliğinde 2 bin 250 metrekare bisiklet yolu yapılacak Kavaklı Caddesi'nde 6 bin metrekare baskı beton kaldırım yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 1 kilometre uzunluğundaki Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi'nin haziran sonunda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığı aktarılarak, çalışmaların bitmesiyle sahilin dekoratif aydınlatmalar, yürüyüş ve bisiklet yoluyla ışıl ışıl olacağı ifade edildi.



AA
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