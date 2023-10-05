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GOSB Teknopark A.Ş.’den Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na Ziyaret

GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, Kurumsal İletişim Yöneticisi Ergün Alver ve TTO Yöneticisi Ali İhsan Coşkun, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında olası iş birlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

GOSB Teknopark A.Ş.'den Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na Ziyaret

05 Ekim 2023 Perşembe 12:26

“Temel hedefimiz sanayi-kamu-üniversite iş birliklerini artırmak”

GOSB Teknopark ve MARKA iş birliklerinin artması gerektiğine vurgu yapan GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “GOSB Teknopark olarak, Kocaeli’yi araştırma, yenilikçi ve iş birliği odaklı bir merkez haline getirmek için çalışıyoruz. Temel hedefimiz sanayi-kamu-üniversite iş birliklerini artırmak. GOSB Teknopark ve MARKA iş birliği ile yürütülecek çalışmalarla daha fazla katma değer üretebilir, gençlere, girişimcilere, sanayicilerimize ve ülkemize önemli katkılar sunabilir ve beklentilerini karşılayabiliriz. Önemli olan şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kazanmasıdır” dedi.

“Destek projeleriyle bölgeye katkı sağladık”

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ise, MARKA’nın kurulduğu günden bu yana bölgesel kalkınma için önemli, büyük bütçeli altyapı ve işletme destekleri içeren güdümlü destek projeleriyle bölgeye katkı sağladığını ve sanayi-üniversite iş birliklerinin artmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağının altını çizdi.



İHA
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