GTO'da“MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ”

Ülkemiz genelinde çalışabilir 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısında ve oranında son dönemlerde artış gözlemlenmekte ve dolayısıyla uluslararası alanda ülke olarak büyük avantajımız olan genç insan kaynağımızdan gereği gibi istifade edilememiş olunmaktadır.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu davetinde ve tüm oda ve borsa başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Ekonomik Şura’da işsizlik oranlarını aşağıya çekmeye yönelik “MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ” başlatılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde ve değerli işadamlarımızın katılımlarıyla istihdam oluşturma projesi doğrultusunda, tüm Oda ve Borsalar olarak aktif çalışmalarımız ile hedefimiz; işsizlik oranını gelişmiş ülkeler düzeyine çekebilmektir.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ ve İŞKUR’un sunduğu istihdam fırsatlarını barındıran, 1 Şubat 2017 tarihi itibari ile başlayan “istihdam programının” detayları ise işverenlerimizi destekler niteliktedir.

3 ay (78 gün) süren “işbaşı eğitim programları”nın işverenlerimize maliyeti olmamakla beraber, istihdam edilen personelin maaşı (günlük 54 TL, aylık 1404 TL), sigorta primleri ve vergisi devletimiz tarafından ödeniyor. En az 2 çalışanı olan işletmelerimizin, son 3 ayda işsiz olan bir vatandaşımızı istihdama katarak yararlanabileceği bu seferberlikte, işletmeler çalışan sayısının %30’u kadar çalışanı kendi bünyesine katabilecek.

“İşbaşı eğitim”lerinin sonunda, işveren tarafından istihdam edilen personelin en az yarısının, 3 aylık sürenin bitimine kadar istihdam etme şartının arandığı programda, istihdam edilen personele yemek ve yol yardımı yapılması durumunda ise brüt asgari ücretin yarısı kadar tutar olan 889 TL vergiden düşülebilecek.

3 ay süren işbaşı eğitim programının sonundan 31 Aralık 2017’ye kadar istihdam edilen personel için Devlet desteği sürerken, 773 TL’lik SGK primi ve vergisi devlet tarafından ödenen personelin maaşını ise işveren ödeyecek.

Yeni istihdam olanaklarına imkan veren, EN AZ BİR İŞSİZ VATANDAŞIMIZI İSTİHDAMA KATARAK, işinizi ve işgücünüzü geliştirebileceğiniz “ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ” nin bölgemiz ve ülkemiz hayatına hayırlı olmasını diliyor, özel sektör temsilcilerinin üzerine düşen her türlü vazifeyi layıkıyla yerine getirerek, gerekli desteği fazlasıyla vereceğine inanıyoruz.