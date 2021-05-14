GÜLER ÇİFTİNDEN ZİYARET

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve eşi Nuray Güler, Ramazan Bayramı dolayısı ile kahraman şehitlerimizin aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Güler ziyaret programı kapsamında ilk olarak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ümit İnan’ın ailesini ziyaret ederek bayramını kutladı.



ŞEHİTLERİMİZİN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, Kaymakam Güler “ Şehitlerimizin geride kalan anne-baba eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehitlerimize Allahtan rahmet Kıymetli ailelerine sabır diliyorum” dedi.

GAZİLER ZİYARET EDİLDİ

Güler Çifti buradaki ziyaretin ardından 2016 yılında çatışma sonucu şehit olan Köy koruyucusu Adem Demir’in ailesini ziyaret ederek bayramını tebrik etti. Daha sonra 1997 yılında Edirne ilinde görev esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Emin Doğan’ın baba evini ziyaret eden Kaymakam Güler’in son durağı Güzeller Mahallesinde ikamet eden Gazi Ergin Koşar’ın ailesi oldu. Şehit aileleriyle ve gazilerimiz ile sohbet ederek yakın ilgi gösteren Güler Çifti; ''Ramazan Bayramı dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kıymetli şehit ailelerimizin ve Gebze’li hemşerilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını en kalbi duygularla kutluyorum” dedi. Gerçekleşen ziyaretlerde, Kaymakam Mustafa Güler ve Eşi Nuray Güler şehit ailelerine ve gazilerimize çiçek takdim ederken, şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan çocuklarına da oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi. Şehit aileleri ve gazilerimiz ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Mustafa Güler’e ve eşi Nuray Güler hanımefendiye teşekkür ettiler.





