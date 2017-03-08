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Güzeloğlu Güzel Ziyareetlerde!

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte ilimizde bulunan Şehitlerimizin ailelerini tek tek ziyaret ederek, hatırlarını soruyor.

Güzeloğlu Güzel Ziyareetlerde!

08 Mart 2017 Çarşamba 10:47

 Bugünkü ziyaretlerini  ise    Diyarbakır Hani İlçesi Tunalı Mahallesi Kıltepe bölgesinde el yapımı patlayıcının teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu 27.10.2016 tarihinde şehadet mertebesine eren Şehidimiz Uzman Çavuş Polat Özbek’in ailesine yaptılar. 
Ziyarette;  Güzeloğlu ve eşine Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan ve eşi Emine Arslan eşlik etti.
Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını seve seve veren ve şahadet mertebesine ulaşan Şehidimiz Polat’ı ve tüm şehitlerimizi şükran ve minnet duyguları ile andıklarını belirterek, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti. 
Şehidimiz Polat Özbek’in babası Hamza Özbek ve annesi Sakine Özbek, kendilerini yalnız bırakmayan Güzeloğlu ve eşine  teşekkür ederek, ziyaretten duydukları  memnuniyetlerini  belirttiler.

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