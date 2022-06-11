Hatice Teyzenin Yardımına Zabıta Koştu





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yürümekte zorlanan yaşlı bir kadını görünce, hiç düşünmeden yardımına koştu. Hatice teyzeye yardımcı olan Zabıta ekipleri, araçla evine bıraktı. Hatice teyze, evinin kapısına kadar kendisine eşlik eden Zabıta personeline teşekkür etti.





ZABITADAN YARDIM ELİ

İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerinde devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, topallayarak yürüyen yaşlı bir kadın fark etti. Yürümekte zorlanan kadının yanına giden Zabıta ekipleri, yardım etmek istediklerini söyledi.





ARAÇLA EVİNE BIRAKILDI

Birkaç iş için çarşıya geldiğini belirten Hatice teyze, Zabıta ekiplerinin yardımını geri çevirmedi. İşlerinin bitirilmesi için yardım eden Zabıta ekipleri, Hatice teyzeyi araçla Yenidoğan Mahallesindeki evine bıraktı.