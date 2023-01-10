Havaların geç soğuması balık tezgahlarına yansıdı

Havaların geç soğuması balık tezgahlarını etkiledi. Sarıkanat, çinekop ve barbun fiyatları yaklaşık iki kat artarken, balıkçılar ise bu artışın geçici olduğunu, havaların mevsim normallerine dönmesiyle fiyatların da düşeceğini öngördü. Tezgahın en ucuzu kilosu 50 TL'ye satılan hamsi olurken, en pahalısı ise kilosu 500 TL’yi bulan fiyatıyla kalkan balığı oldu.

"Hava şartları mevsim normallerinde gitmiyor, bir türlü istediğimiz yağışlar gelmedi"

Fiyatlardaki artışı değerlendiren balıkçı Uğur Beler, "Geçen haftaya göre baktığımızda balık piyasasında biraz artış oldu. Hamsi yine 50-55 TL civarında seyrediyor ama çinekop, sarıkanat, barbun, tekir gibi balıklarda biraz yükselme var ama bu suni bir yükselme. Bunun hava şartlarıyla ilgisi var. Hava şartları mevsim normallerinde gitmiyor, bir türlü istediğimiz yağışlar gelmedi. Balık hava ve suyla geliyor ve bununla da gidiyor. Tekrardan normal seviyesine düşecek, bolluk olacak ama geçen haftaya göre baktığımızda biraz yükselme var" dedi.

"Halkımız inşallah ucuz balık yiyecek"

Balık fiyatlarının kısa zaman içinde normal seviyesine düşeceğini öngören Beler, "İstavrit 90 TL civarında, hamsi 50 TL çünkü Karadeniz de bol çıkıyor. Sarıkanat biraz yükseldi 180 TL oldu, geçen hafta 100 TL'ye satılıyordu. Çinekop biraz yükseldi 145 TL oldu, geçen hafta kilosu 75-80 TL’ye satılıyordu. Fiyatlar iki katına kadar yükseldi diyebiliriz. Mezgit normal seyrediyor, çok etkilenmedi. İri havyarlı Karadeniz mezgitleri 80 -90 TL civarı, biraz orta boylarda 55-60 TL’ye düştü. Balık piyasası hiçbir şeyden etkilenmez, kendi piyasasını kendi belirler. Bol çıktığında fiyatı düşer, az çıktığında da fiyatı yükselir. Şuanda az çıkan dönemlerdeyiz, o yüzden fiyatları biraz yükseldi ama tekrardan bollaşacak. Halkımız inşallah ucuz balık yiyecek" diye konuştu.

"50 TL'ye de balık var 500 TL'ye de"

Beler, "Mesela çupra ve levrek var, kilosu 200 TL’ye geliyor. İri boy barbunlar 250 TL'den gidiyor, orta boylar 150-130 TL civarında satılıyor. Deniz levrekleri 300 TL kilosu ama bunlar olta balığı. Eşkinanın kilosu 200 TL. Şuanda en yükseği kalkan. Her zamanda bulmuyoruz, o yüzden bugünde tezgaha koymadık. Şuanda 50 TL’ye de balık var 500 TL’ye de. Mesela hamsi kilosu 50 TL, en pahalı balık ise kalkan balığı kilosu 500 TL. Havalar istediğimiz şartlarda olursa balık fiyatları da otomatikman düşüşe geçecek" dedi.

İHA