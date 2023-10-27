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Hayırseverlere Vefa Plaketi

Dilovası Belediyesi eğitim, sağlık, spor ve sosyal hizmet alanlarında ilçeye katkı sunan hayırsever kurum, kuruluş ve sanayicilere vefa plaketi verdi.

Hayırseverlere Vefa Plaketi

27 Ekim 2023 Cuma 14:43

 Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hayırseverlere "Vefa Buluşması" organize etti.  Hayırseverlere teşekkür eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İlçemiz adına yaptığımız tüm hizmetlere destek sunan değerli hayırseverlerimize vefanın İstanbul'da bir semt adı olmadığını hatırlatarak teşekkür etmek istedik. İlçemizde yaşanan tüm güzelliklerin arkasında muhakkak bir hayırseverimizin işadamlarımızın, sanayicilerimizin katkısı vardır. Çok şükür bu güne kadar kimden destek istediysek bizleri geri çevirmedi. Dilovası'nın, çocuklarımızın geleceği için her zaman destek verdiler. Hepinize ayrı ayrı ilçem ve halkım adına teşekkür ediyorum" dedi. 
 
  "Birçok alanda hayırseverlerimizin katkısına şahitlik ediyorum" 
  Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise "İlçemizde başta eğitim olmak üzere, sağlık, spor ve sosyal yardım alanlarında değerli katkılar sunan işadamlarımızı, sanayicilerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir ülkemizin bir çok bölgesinde görev yapan birisi olarak çalıştığımız her yerde hayırseverlerimize ayrı önem verdim. Birlikten kuvvet doğar mantığıyla yapılan hizmetlere katkı sunan siz değerli hayırseverlerimizle bugün bir arada olmak benim için oldukça önemlidir. İki yıla aşkın zamandır Dilovası'nda görev yapıyorum. Birçok alanda hayırseverlerimizin katkısına şahitlik ediyorum. Yaptığınız destekler gerek çocuklarımızın, gerekse de ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Sunduğunuz destekler içinde çok teşekkür ediyorum. Katkılarınızla her geçen gün daha da güzel işlere birlikte imza atıyoruz" diye konuştu. 
  Konuşmaların ardından Kaymakam Kubilay ve Başkan Şayir, hayırsever kurum, işadamları ve sanayicilere plaket takdim etti. 

                 


İHA
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