İGSAŞ’tan Şehit ve Gazi Ailelerine Vefa Örneği

Kurulduğu günden bu yana toplumsal fayda sağlayan çalışmaları kendine misyon edinen İGSAŞ, yeni bir projeye daha imza attı.

Cumhuriyetin 100 yılı vesilesiyle hayata geçirilen ‘’Şehit Yakınları

ve Gazilere Vefa’’ projesi kapsamında Samsun’da şehit

yakınlarının ve gazilerin fındık bahçeleri için ücretsiz olarak

gübre desteği İGSAŞ tarafından sağlandı.

Türk tarım ve sanayi sektörünün güçlü oyuncusu İGSAŞ, son yıllarda hız verdiği

kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyetin 100’üncü

yılı vesilesiyle özel bir projeye daha imza atan şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım

ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Kredi Kooperatifi iş birliğiyle ‘’Şehit Yakınları ve Gazilere

Vefa’’ projesinde bir araya geldi. Proje kapsamında İGSAŞ, Samsun’un Terme ilçesinde

bulunan şehit yakınları ve gazilerin fındık bahçeleri için ücretsiz olarak gübre desteği

sağlandı.

Terme de Tarım Kredi Kooperatifi Elmalık deposunda düzenlenen program İGSAŞ Genel

Müdürü İlkay Ünal, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye

Muharip Gaziler Derneği Samsun Başkanı Ahmet Diril, Terme Kaymakamı Metin

Maytalman, Terme Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, Terme Jandarma Komutanı Eren Dede,

Terme Askerlik Şubesi Başkanı Şahin Yıldız, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay

Demir, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci, Terme Tarım

Kredi Kooperatifi Müdürü Necip Ayhan Yetkin ve İGSAŞ yöneticilerinin katılımıyla