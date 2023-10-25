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İGSAŞ’tan Şehit ve Gazi Ailelerine Vefa Örneği

Kurulduğu günden bu yana toplumsal fayda sağlayan çalışmaları kendine misyon edinen İGSAŞ, yeni bir projeye daha imza attı.

İGSAŞ'tan Şehit ve Gazi Ailelerine Vefa Örneği

25 Ekim 2023 Çarşamba 14:22

Cumhuriyetin 100 yılı vesilesiyle hayata geçirilen ‘’Şehit Yakınları
ve Gazilere Vefa’’ projesi kapsamında Samsun’da şehit
yakınlarının ve gazilerin fındık bahçeleri için ücretsiz olarak
gübre desteği İGSAŞ tarafından sağlandı.
Türk tarım ve sanayi sektörünün güçlü oyuncusu İGSAŞ, son yıllarda hız verdiği
kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyetin 100’üncü
yılı vesilesiyle özel bir projeye daha imza atan şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Kredi Kooperatifi iş birliğiyle ‘’Şehit Yakınları ve Gazilere
Vefa’’ projesinde bir araya geldi. Proje kapsamında İGSAŞ, Samsun’un Terme ilçesinde
bulunan şehit yakınları ve gazilerin fındık bahçeleri için ücretsiz olarak gübre desteği
sağlandı.
Terme de Tarım Kredi Kooperatifi Elmalık deposunda düzenlenen program İGSAŞ Genel
Müdürü İlkay Ünal,  Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Samsun Başkanı Ahmet Diril, Terme Kaymakamı Metin
Maytalman, Terme Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, Terme Jandarma Komutanı Eren Dede,
Terme Askerlik Şubesi Başkanı Şahin Yıldız, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay
Demir, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci, Terme Tarım
Kredi Kooperatifi Müdürü Necip Ayhan Yetkin ve İGSAŞ yöneticilerinin katılımıyla
gerçekleştirildi.






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