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İhsaniye Barajı havzasında kök temizlik çalışmaları yapılacak

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü İhsaniye Barajı’nın rezervuar alanın temizlenmesi için ihaleye çıktı

İhsaniye Barajı havzasında kök temizlik çalışmaları yapılacak

23 Mayıs 2021 Pazar 13:19

 Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılamak için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karamürsel ilçesinde inşa edilen İhsaniye Barajı’nın rezervuar alanın temizlenmesi için ihale yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak kök temizlik çalışması için düzenlenen ihaleye, dosya alan 12 firma katılarak teklif verdi.

 

ÇALIŞMALAR 75 GÜNDE TAMAMLANACAK

2020 yılı içerisinde İhsaniye Barajının inşaatı, DSİ tarafından tamamlandı. KBB İSU Genel Müdürlüğü de, suyun kalitesinin korunması ve mangan oluşumunun önüne geçilmesi için baraj rezervuar alanı içerisinde kalan makilik ile ağaçlık alanların temizlik çalışmalarını gerçekleştirecek. Bunun için proje hazırlayarak ihaleye yapan İSU Genel Müdürlüğü, yapılacak çalışmalar kapsamında İhsaniye Barajı rezervuar alanında bulunan 45.000 m2’si makilik, 315.000 m2’si ağaçlık alan olmak üzere toplam 360.000 m2 alanda 144.00 m3 kazı yapılarak kök ve bitki temizliği gerçekleştirecek. İhale sürecinin tamamlanması ve yer tesliminin yapılmasıyla birlikte çalışmalar 75 gün içerisinde tamamlanacak.

 

FİRMALARIN TEKLİFLERİ

KBB İSU Genel Müdürlüğü’nden düzenlenen “Karamürsel İhsaniye Barajı Rezervuar Alanı Temizliği “ ihalesine, dosya alan firmaların bir kısmı ihale salonunda yer alırken bazı firmalar da Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden online  olarak katıldı. İhalede dosya alan Kaner İnşaat ve Genç Yıldız İnşaat Ortaklığı 3 milyon 866 bin, Altek Mühendislik 7 milyon 632 bin, Kademoğlu İnşaat 3 milyon 830 bin, Bayrak Proje İnşaat 5 milyon 544 bin, Hulusi Özay 4 milyon 214 bin, SGC İnşaat 5 milyon 472 bin, Murtazaoğlu İnşaat 4 milyon 320 bin, MHD Girişim 1 milyon 772 bin lira, Sungu Yapı 4 milyon 896 bin, Mesut Tekin ve Teknik Ak İnşaat ortaklığı 2 milyon 944 bin lira, Engin Satılmış, Anadolu Peyzaj ve Artur Nakliyat ortaklığı 3 milyon 744 bin lira, Def Nakliyat 3 milyon 888 bin lira teklif verdi.

 

ARITMA VE İSALE HATTI YAPILACAK

İhsaniye Barajı içme suyu arıtma tesisi ile baraj isale hatları, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Tesis ve hatların devreye alınması ile baraj havzasının ağaç köklerinden temizlenmesi ile birlikte önümüzdeki yıllarda Karamürsel, Gölcük İlçe merkezleri yanı sıra, sahil şeridinde yer alan Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı ve Ereğli mahallelerinin içme suyu ihtiyacı İhsaniye Barajı’ndan karşılanacak. Ayrıca, 20 bin 240 dekarlık tarım arazisinin sulaması da sağlanacak.

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