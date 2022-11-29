GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İlk Bahar Yaz Rüzgar Gibi Geçti

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

İlk Bahar Yaz Rüzgar Gibi Geçti

29 Kasım 2022 Salı 10:31

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de 27 Kasım 2021 tarihinde belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemi sizlerle paylaşıyorum
İlk bahar yaz rüzgar gibi geçti
Geçen mevsimler değil ömrümüz
İki yıldır insanlık alemi korona savaşın da
Çok sevdiğim Sonbaharı bende hastane odasından kovit virüsü korona vebası ile geçirdim camın arkasından yaşasam da tedavimin devam ettiği evimden kaçamak yapıp parklara ve ormanlara gittim
Son baharın son günü Gebze nin en yüksek dağı Kayalı dağına çıkarak ciğerlerimdeki kovit tahribatını sararmış ağaçların altında derin nefesler alıp çeşmelerden akan sulardan içerek şifa bulmaya çalıştım bu sonbaharı sadece bir kaç gün yaşamaya çalıştım buna da çok şükür yaşmak güzel. Sağlığımızın kıymetini bilelim her şeyin başı sağlık
İşte son baharın son günü Gebze kayalı dağların daki ağaçlardan Dökülen sarı yapraklar, daha erken kararan akşamlar, birden bastıran yağmurlar, bedenimi ürperten rüzgârlar… Geçmiş olsun, yaz bitti. sonbaharın son günü tarihler 26 Kasım 2021
Kayalı dağları ve Merhum Haluk Dursun
Kayalı dağlarına en son iki yıl önce yine böyle bir sonbahar günü gitmiş Kültür bakan yardımcısı merhum Prof Dr Haluk Dursunun Kayalı dağları İle ilgili yazdığı yazıdan alıntı yaparak Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemde yazdığım makalemi sizleri paylaşıyorum
Kocaeli Dağları
İki yıl önce elim bir trafik kazası sonucu Van Erciş te vefat eden Haluk Hoca'nın çocukluk yıllarını geçirdiği Hereke Kayalı Dağları'nda iki sonbahar belgeselini çektim. Hereke Kayalı, Dilovası ve Gebze Dağları benim 42 yıllık geçmişiminde canlı şahidi.
Gezi yazılarını okuyarak büyüdüğüm, Merhum Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un Hereke, Dilovası Dağları ile ilgili yazdığı son yazının linkini sizlerle paylaşıyorum.https://ar-ar.facebook.com/A.Haluk.../posts/605644522825474/
İki Yıl önce Kocaeli Dağları'nda Orman Katliamı nın Canlı Yayını
Kocaeli Dağları Körfez, Hereke, Dilovası ve Gebze Dağları'ndan sonbaharın ihtişamlı güzelliğini yaşadım. 42 yıl önce görüp, doya doya gençlik yıllarının geçtiği bu dağlardan Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın yaptım, birlikte izleyelim.https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/288482265896714/?vh=e&extid=0&d=n
Evet iki yıl önceki kayalı dağlarındaki anım
İki yıl sonra tekrar oralara gitmek çok güzel
Allah cc çok şükür
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Ismail KahramanMakale
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Adliyelerde gerçeğini aratmayan tatbikat Adliyelerde gerçeğini aratmayan tatbikat
13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...
Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 10 şüpheli tutuklandı Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan...
İskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı İskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Kalp rahatsızlığından vefat eden polis memurunun cenazesi defnedildi Kalp rahatsızlığından vefat eden polis memurunun...
CHP'li Atalay: CHP'li Atalay: "Şimdi demokrasi zamanı"
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Adliyelerde gerçeğini aratmayan tatbikat
Büyükşehir İtfaiyesi, Kocaeli Adliyesi ve Gölcük Adliyesinde yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirdi...

Haberi Oku