İlk bahar yaz rüzgar gibi geçti

ve gazete Gebze de 27 Kasım 2021 tarihinde belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemi sizlerle paylaşıyorum

ve gazete Gebze de 27 Kasım 2021 tarihinde belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemi sizlerle paylaşıyorum

Geçen mevsimler değil ömrümüz

İki yıldır insanlık alemi korona savaşın da

Çok sevdiğim Sonbaharı bende hastane odasından kovit virüsü korona vebası ile geçirdim camın arkasından yaşasam da tedavimin devam ettiği evimden kaçamak yapıp parklara ve ormanlara gittim

Son baharın son günü Gebze nin en yüksek dağı Kayalı dağına çıkarak ciğerlerimdeki kovit tahribatını sararmış ağaçların altında derin nefesler alıp çeşmelerden akan sulardan içerek şifa bulmaya çalıştım bu sonbaharı sadece bir kaç gün yaşamaya çalıştım buna da çok şükür yaşmak güzel. Sağlığımızın kıymetini bilelim her şeyin başı sağlık