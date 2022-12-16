İran, Malezya ve Singapur Gezi Notları Kitap ve Belgesellerimiz Yayınlandı



Gebze gazetesi

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ve gazete Gebze ile

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da belgeselcinin not defteri köşesinde 16 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/irandan-singapura-belgesel-tadinda-devr-i-alem.html





İran’dan Singapur’a belgesel tadında tarih ve kültür yolculuğu İçin kitap ve belgesellerimizi izleyip okuyabilirsiniz. Pasifik ve Güneydoğu Asya’da İslam Medeniyeti ve Osmanlı izleri ile ilgili Devri Alem Belgesel tv programı ekibi olarak yerinde araştırma yaptık. Dünya’nın önemli kültür ticaret turizm merkezlerinde İlim kültür tarih araştırma merkezi İKTAV olarak kültür hizmeti hazırladık. Yıllardan beri bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı

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olarak İran üzerinden Malezya ve Singapur’un İslam Medeniyetindeki yerini araştırma yaptık. Kitap ve belgeselde Osmanlı döneminde Malezya ve Singapur, Osmanlı’nın ilk Başkonsolosu Ataullah Efendi’nin hayatı ve hizmetleri, gezginler gözü ile Malezya ve Singapur anlatılıyor. Abdül Hamid Han tarafından Japonya’ya gönderilen Ertuğrul Firkateyni’nin Singapur limanındaki faaliyetleri ve bugünkü Malezya ve Singapur Devri Alem belgesel tv program ekibinin kalem, kamera ve fotoğraf ile gündeme geliyor. Tarih ve kültür diyarı İran’ın Rey şehri, Malezya Malaka boğazı ve Singapur’a Kültür yolculuğunu belgesel tadında

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farkı İle izleyebilir görüş öneri ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.



Diğer kitaplarımıza ulaşmak için





http://www.ismailkahraman.net/

sitesini ziyaret edebilirsiniz.



BİR ÖĞRETMENİN HAYAT HİKAYESİ



Kafkas Cephesi’nde Şehit olan dedesi ile ilgili araştırma yapan eğitimci Mukim Bilgili ziyaretimize gelerek İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma vakfı İKTAV araştırma merkezi Kütüphanemizi ziyaret ederek birinci dünya harbi ile ilgili bilgi belge ve arşivimizi inceledi.



MUKİM HOCANIN HAYAT HİKAYESİ



1938 yılında Giresun merkez sultan selim mahallesinde dünyaya gelen uzun yıllar öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan 85 yaşındaki Mukim Bilgili mücade sıkıntılı ve başarı İle geçen hayat hikayesi.



GEBZE GAZETESİNDEN CANLI YAYIN



Eğitimci Mukim bey birinci dünya harbi Kafkas cephesinde şehit olan annesinin babası Vakfıkebir İmamoğullarından Mehmet oğlu Hasan ile ilgili

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