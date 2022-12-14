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İSTANBUL İTTİFAK GAZETESİN DE DOĞUTÜRKİSTAN GEZİ NOTLARI VE ARAŞTIRMA YAZIMIZIN YAYINLARI DEVAM EDİYOR

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

İSTANBUL İTTİFAK GAZETESİN DE DOĞUTÜRKİSTAN GEZİ NOTLARI VE ARAŞTIRMA YAZIMIZIN YAYINLARI DEVAM EDİYOR

14 Aralık 2022 Çarşamba 11:20


Belgesel Tadında Doğutürkistan da Devri Alem Gezi Notları 1. Bölüm 

https://www.ittifakgazetesi.com/belgesel-tadinda-dogu-turkistanda-devr-i-alem-m3925.html

Belgesel Tadında Doğu Tükistsn da Devri Alem Gezi Notları 2.Bölüm 

https://www.ittifakgazetesi.com/dogu-turkistanda-devr-i-alem-hotan-a-kultur-yolculugu-m3926.html
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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını...

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