İSTANBUL İTTİFAK GAZETESİN DE DOĞUTÜRKİSTAN GEZİ NOTLARI VE ARAŞTIRMA YAZIMIZIN YAYINLARI DEVAM EDİYOR
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.
Belgesel Tadında Doğutürkistan da Devri Alem Gezi Notları 1. Bölüm
https://www.ittifakgazetesi.com/belgesel-tadinda-dogu-turkistanda-devr-i-alem-m3925.html
Belgesel Tadında Doğu Tükistsn da Devri Alem Gezi Notları 2.Bölüm
https://www.ittifakgazetesi.com/dogu-turkistanda-devr-i-alem-hotan-a-kultur-yolculugu-m3926.html