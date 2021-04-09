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İSU 'dan Açıklama

Bugün bazı internet sitelerinde, Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir market çalışanın rögara düştüğü ve yaralandığı, haberi yer almıştır. Konu ile ilgili olarak açıklama ihtiyacı meydana gelmiştir.

İSU 'dan Açıklama

09 Nisan 2021 Cuma 20:21

Kurumumuzun ALO 185 Arıza İhbar Hattına  yapılan arıza ihbarına istinaden 07 Nisan Çarşamba günü saat 11:55 de adrese gidilmiş ve kanal temizleme aracı kuka ile hat temizlenmiştir. Ancak, abonenin iç tesisatında da sorun olduğu için ekiplerimiz tarafından ilgili kişilere bilgi verilmiştir. Ekiplerimiz, temizlik yapılan rögar kapağını kaparak olay yerinden ayrılmıştır.

Arıza ihbarında bulunan abone, gün içerisinde özel tesisatçı çağırarak iç tesisatına müdahale ettirmek istemiş olup, bu müdahale esnasında paletle markete ürün taşıyan çalışan açık parsel kapağına düşmesi sonucu olay meydana gelmiştir.

Yapılan bu işlemde Kurumunuzun bilgisi ve dahli bulunmamaktadır. Bu vesile ile yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.

Müşteri  Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı



 

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