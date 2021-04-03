banner580
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit Körfezi'nde deniz salyası beyaz tabaka oluşturdu

İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.

İzmit Körfezi'nde deniz salyası beyaz tabaka oluşturdu

03 Nisan 2021 Cumartesi 14:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Gölcük ilçesi Halıdere sahil kesiminde deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabakayla ilgili inceleme yapıldı.
Bu kapsamda, durumun araştırılmasına yönelik TÜBİTAK-MAM ile çalışma başlatıldı. Analizler sonucu söz konusu durumun deniz salyasından kaynaklandığı anlaşıldı.
Müsilaj olayında, belirli tek hücreli bitkisel mikroskobik canlı türlerinin zamansız ve aşırı çoğalmalarını takiben hücre içi sıvılarının ortamda biriktiği, biriken bu organik maddenin fiziksel ve kimyasal etkenlerle bir araya gelerek yapışkan kütleyi oluşturduğu bildirildi.


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmitTahir BüyükakınMehmet Akif ErsoyKocaeliKovid
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gölcük Kaymakamı Karabulut'tan salgın tedbirlerine uyma çağrısı Gölcük Kaymakamı Karabulut'tan salgın tedbirlerine...
Hayvansever hemşire sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol katediyor Hayvansever hemşire sokak hayvanlarını beslemek...
Kocaeli, 2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Kocaeli, 2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'na...
Kocaeli'de ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de bir kadının cesedi mağarada bulundu Kocaeli'de bir kadının cesedi mağarada bulundu
Kocaeli'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi Kocaeli'de 6 katlı binanın çatısında çıkan...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gölcük Kaymakamı Karabulut'tan salgın tedbirlerine...
Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyma çağrısında...

Haberi Oku