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İZMİT’İN KIRSAL MAHALLELERİNDE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesinin kırsal mahallelerinde yaptığı altyapı yenileme çalışmalarının ardından asfalt ve parke bordür çalışmaları gerçekleştiriyor.

İZMİT'İN KIRSAL MAHALLELERİNDE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

09 Ocak 2023 Pazartesi 19:51

 


SAĞLIKLI ALTYAPI

“Altyapıda sıfır problem”, içme suyunda kayıp kaçakların azaltılması ile atık su altyapısı olmayan yer kalmaması için şehir ve kırsal mahalle fark etmeksizin yatırım çalışmaları sürüyor. 2022 yılında Kocaeli genelindeki onlarca kırsal mahallede altyapı çalışmaları gerçekleştiren KBB İSU Genel Müdürlüğü, yaptığı altyapı çalışmalarının kazı alanları dolgu süreçlerinin ardından asfalt, parke ve bordür çalışmalarını da program çerçevesinde sürdürüyor.

 

ŞAHİNLER VE FETHİYE MAHALLELERİ

İl genelinde birçok noktada üstyapı çalışmalarına devam eden İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesinin birçok kırsal mahallesinde de üstyapı çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Şahinler ve Fethiye Mahalleleri arasında yapılan içme suyu iletim hattının kazı alanlarının dolgu sürecinin tamamlanmasının ardından asfalt yama çalışmaları yapılıyor. 


BAĞLICA’DA ÇALIŞMA

Bir diğer üstyapı çalışması da Bağlıca Mahallesinde gerçekleştiriliyor. Bağlıca mahallesinin düzenli ve kesintisiz içme suyu ihtiyacının karşılanması için 100 m3 depo ile içme suyu hatları yenilendi. Kazı alanlarının dolgu sürecinin ardından asfalt serim çalışmaları yapıldı. Mahallenin ara sokaklarında kazı alanlarının park bordur ve asfalt yama çalışmaları sürüyor. 


MODERN BİR YAŞAM ALANI

Hava şartlarına bağlı olarak üstyapı çalışmaları kısa sürede içinde tamamlanacak. Çalışmalar tamamlanması ile birlikte kırsal mahalleler, sağlıklı altyapı ile kesintisiz ve düzenli içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra üstyapı çalışmaları ile birlikte modern bir yaşam alanına kavuşacak.



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