İZMİT’TE DEV BORULAR İLE DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, yeni inşa edilecek Kocaeli Vergi Dairesi hizmet binalarının arazisi içerisinden geçen içme suyu ve atık su hatlarının deplase çalışmalarına başladı. Üç ay gibi sürede tamamlanması hedeflenen deplase çalışmalarında 1400 ve 900 mm çaplarında dev borular kullanılacak.

DERİN KAZI VE GÜVENLİK ÖNLEMİ

İzmit Sanayi Mahallesi Korkmazlar Sokak üzerinde ve İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Kumla Deresi yanında yer alan arazide Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yeni hizmet binaları inşa edilecek. Henüz inşa çalışmaları başlamayan arazi içinden 42 Evler İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne giden atık su kolektör hattı ile bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan içme suyu isale hattı bulunuyor.





85 METRE ATIKSU HATTI

Bu nedenle KBB İSU Genel Müdürlüğü, arazi içinden geçen ana hatların deplasesi için hazırladığı projenin inşa çalışmalarına başladı. İhale sürecinin ardından başlanılan çalışmalar 42 Evler İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi arazisi içerinde yapılıyor. Hatlar için derin kazılar ve güvenlik amacıyla palplanş çalışmaları yapılıyor. Üç ay gibi sürede tamamlanması hedeflenen çalışmada 1400 mm çapında betonarme boru kullanılarak toplam 85 metre uzunluğunda atık su kolektör hattı deplase edilerek 42 Evler İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlantısı sağlanacak.





206 METRE İÇME SUYU HATTI

Çalışma kapsamında ayrıca arazi içinde geçen içme suyu isale hattı da deplase edilecek. 900 mm çapında çelik borunun kullanılacağı çalışmada toplam 206 metre uzunluğunda içme suyu isale hattının deplasesi yapılacak.