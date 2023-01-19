banner877
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İZMİT’TE DEV BORULAR İLE DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, yeni inşa edilecek Kocaeli Vergi Dairesi hizmet binalarının arazisi içerisinden geçen içme suyu ve atık su hatlarının deplase çalışmalarına başladı. Üç ay gibi sürede tamamlanması hedeflenen deplase çalışmalarında 1400 ve 900 mm çaplarında dev borular kullanılacak.

İZMİT'TE DEV BORULAR İLE DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILIYOR

19 Ocak 2023 Perşembe 17:00

DERİN KAZI VE GÜVENLİK ÖNLEMİ

İzmit Sanayi Mahallesi Korkmazlar Sokak üzerinde ve İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Kumla Deresi yanında yer alan arazide Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yeni hizmet binaları inşa edilecek. Henüz inşa çalışmaları başlamayan arazi içinden 42 Evler İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne giden atık su kolektör hattı ile bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan içme suyu isale hattı bulunuyor. 


85 METRE ATIKSU HATTI 

Bu nedenle KBB İSU Genel Müdürlüğü, arazi içinden geçen ana hatların deplasesi için hazırladığı projenin inşa çalışmalarına başladı. İhale sürecinin ardından başlanılan çalışmalar 42 Evler İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi arazisi içerinde yapılıyor. Hatlar için derin kazılar ve güvenlik amacıyla palplanş çalışmaları yapılıyor. Üç ay gibi sürede tamamlanması hedeflenen çalışmada 1400 mm çapında betonarme boru kullanılarak toplam 85 metre uzunluğunda atık su kolektör hattı deplase edilerek 42 Evler İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlantısı sağlanacak. 


206 METRE İÇME SUYU HATTI

Çalışma kapsamında ayrıca arazi içinde geçen içme suyu isale hattı da deplase edilecek. 900 mm çapında çelik borunun kullanılacağı çalışmada toplam 206 metre uzunluğunda içme suyu isale hattının deplasesi yapılacak. 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İSU
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye rekor ceza İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye rekor ceza
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ VE DARICA HUZUR EVİ TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ VE DARICA HUZUR...
Yarıyıl tatili sanat ve eğlence atölyeleriyle geçecek Yarıyıl tatili sanat ve eğlence atölyeleriyle...
Şehidin adını taşıyan yaya üst geçidini bakın ne hale getirdiler Şehidin adını taşıyan yaya üst geçidini bakın...
İzmit Körfezi’ni kirleten gemi deniz uçağının radarına takıldı: 14 milyon ceza İzmit Körfezi’ni kirleten gemi deniz uçağının...
Liseli kızların, şok cihazlı kavgası Liseli kızların, şok cihazlı kavgası
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye rekor ceza
Kocaeli’de fuel-oil taşırarak denizi kirlettiği tespit edilen tanker cinsi gemiye 30 milyon TL para cezası...

Haberi Oku