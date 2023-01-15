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İzmit'te köpeğe şiddet uygulayan 2 şahıs yakalandı

İzmit ilçesinde sokak köpeğine şiddet uygulayan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmit'te köpeğe şiddet uygulayan 2 şahıs yakalandı

15 Ocak 2023 Pazar 18:34

  Olay, 11 Ocak Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Sokak'ta meydana geldi. Yaşlı bir kadın, sokak köpeğinden korktuğu gerekçesiyle eline aldığı ağaç dalı ile köpeğin üzerine koşarak vurmaya çalıştı. Bu esnada bölgedeki farklı bir vatandaş da köpeği tekmelemeye başladı. Olayı görerek yemek yediği restorandan kalkan bir üniversite öğrencisi saldırıya maruz kalan köpeğin imdadına yetişti. Öğrenci ve çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle köpeğe saldırmaya çalışan şahıslar olay yerinden uzaklaştı. 
  Konuya ilişkin inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpeğe saldıran şüphelilerin T.Ş. ile A.F. olduğunu tespit etti. Yakalanan şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 
  


İHA
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